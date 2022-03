Néstor Villanueva niega haber abandonado a su familia tras separarse de Flor Polo: “He luchado por mi matrimonio”

Néstor Villanueva continúa intentando salvar su matrimonio. (Foto: Captura / Instagram)

Néstor Villanueva apareció en el programa En boca de Todos la tarde de este 15 de marzo y volvió a pronunciarse sobre el fin de su matrimonio con Flor Polo Díaz, quienes tuvieron más de 12 años de relación, pero decidieron separarse hace tres meses.

Durante la entrevista, la conductora Maju Mantilla le preguntó si le gustaría reconciliarse con la madre de sus hijos, sin embargo, el cumbiambero comenzó aclarando que en ningún momento ha dejado de lado a sus pequeños. Según contó el cantante, varias personas le han estado escribiendo para atacarlo por ‘abandonar’ su relación.

“Primero quiero aclarar a mucha gente que opina o escribe que yo abandoné la relación, yo en ningún momento abandoné nada. He luchado por mi matrimonio, por mi familia, he dado todo lo que he podido y lo he hecho de corazón. Lamentablemente las cosas pasan y se escapan de las manos”, expresó.

Al escucharlo, Gino Pesaressi lo interrumpió y le consultó si considera que hay alguna conversación pendiente con la hija de Susy Díaz. Rápidamente, Néstor no dudó en contestar y señaló que los errores que tuvo pueden solucionarse.

“Yo creo que es eso, falta sentarnos y conversar las cosas como son, en una relación ambas partes tienen que poner de su parte y conversar. Cuando uno quiere sacar adelante a la familia se conversa, si hubo errores o problemas se hablan y se pueden resolver en familia”, respondió.

Finalmente, fue Tula Rodríguez quien le preguntó si ya había ido a buscar a su aún esposa para tener una charla amena y que se abra la posibilidad de regresar como pareja. “He buscado por todos lados conversar, pero no he tenido una respuesta”, dijo el artista.

Ante ello, el psicólogo Tomás Angulo que se encontraba en el set del programa acotó que existen dos explicaciones del por qué Flor Polo no quiere hablar con él. Una de ellas sería porque Néstor no la escucha ni la entiende o porque ella ya no tiene los mismos sentimientos hacía el padre de sus hijos.

Cabe resaltar que en su momento, Florcita Polo declaró que uno de los motivos del fin de su relación fue por la falta de atención y afecto por parte de su esposo. Además, se mostró decidida a seguir su camino y a no cambiar su opinión con respecto a su separación.

El cantante peruano confirmó que está separado de Florcita Polo Díaz. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ SUSY DÍAZ NO ACEPTABA A NÉSTOR VILLANUEVA EN SU FAMILIA?

Néstor Villanueva y Flor Polo Díaz han permanecido más de 10 años juntos pese a las objeciones de Susy Díaz, quien siempre se mostró en desacuerdo con su relación amorosa y posterior matrimonio. Durante su participación en América Hoy, Néstor fue consultado por la supuesta mala relación que tiene con la madre de Florcita. Aunque no quiso entrar en detalles, respondió que siempre ha “respetado la decisión de los padres”, pero que a veces es necesario poner como prioridad la familia.

Esta respuesta no convenció a Brunella Horna, quien de manera frontal le preguntó: “¿Por qué crees que Susy Díaz no te quería para Flor?”. Fue en ese momento que Néstor Villanueva contó que la exvedette no creía que él era la mejor opción para ser la pareja de Florcita Polo Díaz.

“Yo creo que sí me quiere mi suegrita, solo que de repente los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. De repente no pensaba que era lo mejor o de repente no soy lo mejor para ella. A veces los padres nos equivocamos también”, expresó el cantante nacional.

Néstor Villanueva, ex de Flor Polo Díaz, cuenta la razón por la que Susy Díaz no lo aceptaba en su familia. (VIDEO: América TV / América Hoy)

