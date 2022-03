Kyara Villanella sobre exconcursantes del Miss Perú La Pre que la criticaron: “Yo las iba a invitar a mi quinceañero”

Kyara Villanella responde a acusaciones de fraude en el Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram y Captura de Willax)

En una entrevista para el programa Amor y Fuego, la hija de Keiko Fujimori señaló que ha ella nunca le han afectado los comentarios negativos de personas que no conoce, y es que es algo con lo que ha tenido que lidiar desde pequeña; sin embargo, nunca imaginó que sus propias excompañeras le darían la espalda.

“ Si tengo que decir que algo me afectó no fueron los comentarios de personas que siempre he tenido desde pequeña, sino comentarios que hicieron las que pensé que eran mis compañeras, mis amigas, las exconcursantes ”, comentó.

Asimismo, la ganadora del Miss Perú La Pre sostuvo que a poco de cumplir 15 años, ella tenía la idea de invitar a las concursantes del certamen de belleza a su fiesta, pero ahora no lo podrá hacer.

“ Estoy un poco apenada porque yo las iba a invitar a mi casa, las iba a invitar a mi quinceañero, pero ya pues, que se puede hacer ”, comentó de manera bastante seria mientras que sus compañeras se reían sobre este tema.

GAELA BARRAZA TAMBIÉN SE DEFIENDE

Kyara Villanella no ha sido la única que ha sido duramente cuestionada, también lo fue Gaela Barraza, hija de Tomate Barraza, ella señaló que si participó en el concurso de belleza fue para que la gente pueda conocerla mejor y no solo recordarla por ser la hija de un famoso.

“Bueno comentarios malos siempre va a haber, toda la vida y peor si es que en el concurso hay hijas de figuras pública, como es el caso de Alondra, Kyara y mío, pero nosotras no venimos acá a hablar de nuestras familias, sino de quien realmente somos, nosotras”, señaló.

ALONDRA HUÁRAC NO SE QUEDA CALLADA

Otra que decidió responder las críticas de sus excompañeras, quienes señalaron que el concurso estaba arreglado para que ellas ganaran, fue Alondra Huárac, ella salió a precisar que en lugar de solo cuestionarlas deberían de fijarse en qué fallaron para mejorar en el siguen concurso.

“ La unión hace la fuerza, nadie ha perdido acá, todas se han llevado algo y algo muy importante, han crecido como personas . Me da pena, yo rezo porque esas personas puedan encontrar la felicidad. Hay que ver qué cosas nos ha faltado. En lugar de ver a nuestro costado, hay que ver a nosotras mismas y superarnos”, sentenció.

KYARA VILLANELLA NO QUIERE QUE LA CONOZCAN COMO LA HIJA DE KEIKO

Cuando le preguntaron a Kyara Villanella cuál ha sido su motivación para postular al Miss Perú La Pre, la adolescente de 14 años reveló que, con su triunfo, desea ser conocida por su propio nombre y no por su vínculo con Keiko Fujimori.

“Hay muchas razonas por las que me uní a este concurso, como muchos saben, es porque quería florecer mi belleza interior, pero también es porque no quiero ser reconocida por ser ‘la hija de... (Keiko Fujimori)’. Quiero crear mi propio nombre. Estuve muy feliz de que pueda tener un reconocimiento por mí misma, es algo a lo que quería llegar”, expresó.

