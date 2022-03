Luciana Fuster elogia a la madre de Patricio Parodi y agradece su apoyo: “Lo que ella diga, lo respetaré”

Luciana Fuster halagó a la madre de Patricio Parodi. (Foto: Captura / Instagram)

Luciana Fuster agradeció el apoyo de Verónica Costa, madre de Patricio Parodi, quien utilizó sus redes sociales para responder a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre tras emitir un informe donde dejan entrever que no aprueba la relación de su hijo con la chica reality.

Doña Costa aseguró que todo se trata de especulaciones y que se dará la oportunidad de conocer mejor a la influencer. Incluso, pidió que paren con los constantes ataques en contra de la modelo. Todo esto no ha pasado desapercibido para la integrante de Esto es Guerra.

Durante una entrevista para América Espectáculos, Luciana Fuster comenzó señalando que no quiere seguir hablando del tema. “Es un tema del que yo ya no quiero hablar más porque cada vez se va haciendo más grande”.

Asimismo, aprovechó para elogiar a la mamá de su actual pareja indicando que a nivel mediático es una mujer conocida y que va a respetar todo lo que comente.

“Creo ella es una persona bastante querida, conocida, tiene una familia muy linda, y lo que ella diga yo lo voy a respetar”, dijo Luciana con una sonrisa en el rostro.

Finalmente, se mostró emocionada por saber que continuará conociendo más a fondo a la familia del popular ‘Pato’ Parodi y no dudó en agradecer el apoyo que recibió de Doña Costa.

“Le agradezco mucho sus palabras. Y como ella dice, es cuestión de seguir conociéndonos. Nos hemos visto una vez, hemos estado cenando, y sé que habrá más oportunidades; yo feliz de vida. Lo que tenga que pasar, pasará entre nosotros y entre cuatro paredes”, concluyó.

Cabe recordar que es la primera vez que la madre de Patricio Parodi se refiere a Luciana Fuster, quien ha sido blanco de críticas durante varios meses desde que se reveló los acercamientos con el ‘guerrero’, ya que la acusaron de no respetar los ‘códigos’ de amistad al involucrarse con el ex de Flavia Laos.

Luciana Fuster elogia a la madre de Patricio Parodi y agradece su apoyo. VIDEO: YouTube

VERÓNICA COSTA DEFIENDE A LUCIANA FUSTER

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, Verónica Costa publicó un mensaje donde defendió a Luciana Fuster de los ataques y aseguró que se tomará el tiempo para conocerla mejor.

“Solo diré, que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción. Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio, y estoy segura que habrán muchas oportunidades más. Pido no inventen cosas, pido respeto para una mujer, que a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es la correcta. Muchas gracias”, se lee.

Madre de Patricio Parodi habla por primera vez sobre Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO LUCIANA FUSTER SOBRE SU CENA CON LA FAMILIA DE PATRICIO?

Luciana Fuster fue la primera que reveló que había cenado con la familia de su pareja, donde Patricio Parodi le presentó a su madre y a sus hermanas gemelas Mafer y Majo Parodi, resaltando que no se llevan mal.

“Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también”, manifestó en una ocasión a América Espectáculos.

“No me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí”, dijo.

SEGUIR LEYENDO