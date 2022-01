Flor Polo Díaz explica las razones de por qué decidió separarse definitivamente con Néstor Villanueva

Flor Polo Díaz confiesa que una de las razones del fin de su matrimonio fue la falta de cariño. (Foto: Captura TV)

Este 19 de enero, Florcita Polo Díaz estuvo como invitada en el set de En boca de todos para participar de la secuencia “El camino de la verdad” en donde tuvo que responder diversas preguntas sobre el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva.

Como se recuerda, el cantante anunció el pasado 17 de enero su separación definitiva de Florcita Polo Díaz confirmando que se encontraba soltero. Todo esto sucedió luego que la hija de Susy Díaz hiciera pública su crisis matrimonial a fines del 2021.

“Ahora que estoy soltero déjenme decirles que están guapas. Antes no podía decirlo. Qué guapas chicas“, expresó Néstor Villanueva al mirar a las conductoras de Mujeres al mando dejando en claro que ahora es un hombre libre.

“ME AFECTÓ LO QUE DIJO NÉSTOR”

Todo comenzó cuando Ricardo Rondón le preguntó si le había afectado que el padre de sus hijos se declarara soltero tan rápido. “¿Te afectó que Néstor Villanueva anuncie por los cuatro vientos que está soltero?”.

“Por supuesto que sí. Si ustedes han visto mis declaraciones dije que de mi vida privada no pienso hablar, lo iba a mantener al margen y pensé que él iba a hacer lo mismo pero luego salió diciendo una cosa que nomás me quedó reafirmarlo”, respondió la empresaria.

“Cada uno nos dimos un tiempo para ver lo que pasaba, yo no dije nada ni declaré nada de mi relación pero él fue el que habló (...) Lo que me molestó fue que como yo había dicho que no podíamos hablar de nuestra vida privada, que él siga hablando porque a nadie le interesa lo que vamos a hacer o no”, agregó.

LA FALTA DE ATENCIÓN Y AFECTO

“¿La falta de atención y cariño de Néstor Villanueva fue uno de los factores para que esta relación se acabara definitivamente?”, preguntó el conductor y a lo que Flor Polo afirmó con un “Sí”.

“Sí había mucha falta de atención y por eso preferí darnos un tiempo para ver lo que pasaba. Había amor pero también mucha falta de atención (...) se enfrió la relación por la falta de afecto“, contestó.

Flor Polo Díaz explica las razones de por qué decidió separarse definitivamente con Néstor Villanueva

NO VOY A ENAMORARME

Por otro lado, Tula Rodríguez le consultó si ella creía que se merecía una segunda oportunidad en el amor. “Creo que por el momento no, estoy dedicada a mis hijos y a mi familia (...) Por el momento estoy enfocada en mi trabajo, mis proyectos y en mis hijos que son lo más importante”, resaltó la hija de Augusto Polo Campos.

RUPTURA DEFINITIVA

Asimismo, dejó en claro que no cambiaría de opinión con respecto a su separación. “No doy marcha atrás. Ya están hechas mis decisiones, nadie tiene que ver acá, la decisión la tengo yo”.

Finalmente, respondió a la pregunta sobre si aún sigue amando a su expareja. “Obviamente si es mi esposo, ustedes qué piensan. Yo ahora estoy en otra etapa de mi vida, estoy soltera igual que el señor y debo seguir adelante”.

Flor Polo Díaz explica las razones de por qué decidió separarse definitivamente con Néstor Villanueva - segunda parte

