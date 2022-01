Andrea Llosa: “No me interesa lo que opine Magaly Medina, yo soy libre de tocar los temas que creo conveniente”

Andrea Llosa responde a Magaly Medina. (Foto: ATV/ Instagram)

La conductora Andrea Llosa regresa este lunes 24 de enero a la TV con su nueva temporada de Andrea, y este domingo 30 con Nunca Más. La periodista señaló que seguirá tocando todos los temas que crea conveniente, incluso las historias de los personajes de las farándula. Asimismo, señaló que no le interesa lo que pueda opinar Magaly Medina al respecto.

Como se recuerda, la conductora de Magaly TV: La Firme ha expresado su incomodidad respecto a esta situación, señalando que “así es la televisión, no siempre la competencia está afuera, a veces también está en la casa y se arrebatan las cosas (caso Dayanita)”.

“¿Si seguiré tocando historias de personajes de la farándula? El programa no es de espectáculos y las historias que más nos han funcionado no son las historias de personas conocidas, sino todo lo contrario. No pasa por el lado de espectáculos. Creo que en cuatro años no han aparecido tantos, Barraza, Dayanita, Juan Víctor y Robotín. No va por temas de espectáculos. Además, nosotros no buscamos las historias, ellas nos buscan a nosotros”, señaló Andrea Llosa.

¿Existen rencillas con Magaly Medina? Ella se ha quejado abiertamente las veces que has tocado temas de personajes de la farándula...

No me interesa lo que piense Magaly, no me interesa lo que diga nadie a menos que sea mi productora o que sea la parte del entorno del programa honestamente, yo soy libre de tocar los temas que creo conveniente. No estoy pendiente de lo que dice Magaly o no dice, puede decir lo que le de la gana, es libre de hacerlo . Y si le incomoda, pues le incomoda, ¿qué puedo hacer yo? Cada quien es dueño de lo que siente y de lo que piensa. Y no tengo ninguna rencilla, para aclarar.

Es más, yo trabajo en Barranco, donde estaba Combate, y ella trabaja en San Isidro. Entonces no me la cruzo nunca, y si pasa eso la saludaría normal, como lo he hecho en algún momento. Siento yo que por lo que ella pueda decir, uno empieza a imaginar cosas que no son. No la he visto hace mucho tiempo. No hay rencillas, cero.

Magaly Medina dio a entender que programa de Andrea Llosa le roba las ideas. (Foto: Captura ATV)

¿Tienes amigos en la televisión o eres muy exigente?

Sí tengo amigos en la televisión. (Empieza a contar con los dedos) Mathías Brivio, Giovanna Díaz, Fernando Díaz, Pamela Vértiz, Martín Arredondo, Mabel Huertas, etc. Si tengo amigos, y no soy muy exigente, ah. Mientras se pongan buenos tragos y y conversen bien, todo perfecto (risas). ¿Si hay lucha de egos? Egos tenemos todos, no solo para las personas que salen en la TV. Respecto a Juliana Oxenford y Magaly Medina (con quienes siempre la enfrentan), no tengo relación con ellas y no tengo por qué tenerlas . Creo que a todas nos va bien y cada quien tiene su espacio. Yo no tengo ningún problema con ninguna, pero tampoco es que vaya a ser amiga de todo mundo.

Magaly Medina se solidarizó contigo cuando te separarse. ¿Le creíste?

Claro que le creí, por su puesto que sí. Habló que le daba pena, por su puesto que le creí. La sentí sincera y la siento sincera. Yo sí creo que lo dijo desde el corazón, porque hay chicos de por medio, mis hijos ya están adolescentes. Creo que a muchas gente (le afecta) ver a una familia que se separa. Luchín (su esposo) y yo siempre nos hemos mostrado juntos en reportajes, el día que me pidió (matrimonio) en la nieve. La gente ha visto que yo he tenido una familia sólida. ¿Cómo no te va a apenar? Entonces, sí le creí. De verdad, ah (con énfasis). Leer la nota completa aquí.

Andrea Llosa regresa con una nueva temporada de Andrea y Nunca mas. (Foto: ATV)

