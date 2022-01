Andrea Llosa confiesa que “sería lindo” regresar con su esposo y aclara que no le fue infiel con Salim Vera

Andrea Llosa regresa con una nueva temporada de Andrea y Nunca mas. (Foto: ATV)

Este martes 18 de enero, Andrea Llosa brindó una conferencia de prensa donde dio detalles sobre el regreso de Andrea y Nunca Más, espacios de ATV. Además, se permitió hablar de otros temas profesionales y personales, tales como su separación, Magaly Medina y hasta Salim Vera.

Con la consigna “pregunten lo que deseen”, una sencilla y jovial Andrea Llosa inició la conferencia prensa, donde Infobae también estuvo presente.

“El domingo 30 de enero regresamos con Nunca más, con la temporada 11. Me parece increíble el tiempo que ha pasado. Regresamos felices para arrancar con todo, con ese sentido de justicia que nos mueve. Estos dos programas me enorgullecen y me emocionan mucho. Lunes 24 de enero con Andrea, con una historia fuerte y potente que van a tener un cierre y una solución. Y Nunca más con nueva escenografía, a las 8:30 de la noche”, indicó una emocionada Andrea Llosa.

Un año más tienes la difícil tarea de llevar adelante un programa en medio de la pandemia. ¿Cómo asumes este reto?

Con responsabilidad y con mucho miedo también. Es algo mundial pero tenemos que seguir y continuar. Vamos a seguir con los protocolos de siempre, ahora tienen que ir con las vacunas completas. Las personas saben que deben estar vacunados, tienen camerinos diferentes. Mi productora Jimena (Appiani Servat) se ha dado la chamba de que cada uno debe tener un espacio, por eso nos mudamos a Barranco, para que cada invitado tenga un lugar, ya sean psicólogos, investigadores, abogados, y más. Lo mismo pasa en Nunca más y Andrea, los dos programa juntos porque somos un montón de personas. La idea es cuidarnos todos como siempre.

NO ME INTERESA LO QUE PIENSE MAGALY MEDINA

¿Existen rencillas con Magaly Medina? Ella se ha quejado abiertamente las veces que has tocado temas de personajes de la farándula...

No me interesa lo que piense Magaly, no me interesa lo que diga nadie a menos que sea mi productora o que sea la parte del entorno del programa honestamente, yo soy libre de tocar los temas que creo conveniente. No estoy pendiente de lo que dice Magaly o no dice, puede decir lo que le de la gana, es libre de hacerlo. Y si le incomoda, pues le incomoda, ¿qué puedo hacer yo? Cada quien es dueño de lo que siente y de lo que piensa. Y no tengo ninguna rencilla, para aclarar.

Es más, yo trabajo en Barranco, donde estaba Combate, y ella trabaja en San Isidro. Entonces no me la cruzo nunca, y si pasa eso la saludaría normal, como lo he hecho en algún momento. Siento yo que por lo que ella pueda decir, uno empieza a imaginar cosas que no son. No la he visto hace mucho tiempo. No hay rencillas, cero.

Magaly Medina y Andrea Llosa son conductora de ATV. (Foto: Captura ATV)

NO LE FUI INFIEL A MI ESPOSO CON SALIM VERA

Hace unos días confesaste que habías salido con Salim Vera...

No sé para qué, a veces me arrepiento de las cosas que hago (risas). Se me ocurrió hacer este juego de las preguntas porque hace tiempo que no interactúo con la personas que me siguen en Instagram. Justamente estaba con el tiempo libre, ya entraba a trabajar y dije voy a empezar con las preguntas. Con total honestidad me preguntaron si había salido con Salim, y dije ”Jaja, sí”. Es que es verdad, pero eso fue hace más de 20 años, de hecho no conocía ahí a mi esposo, salimos un tiempo, unos meses. Lo recuerdo con mucho cariño, pero de pronto resulta que terminé siéndole infiel a mi esposo con Salim. Salió en todos lados (los medios), estaba espantada, horrorizada, se lo mostré hasta a mis hijos. A Salim no lo veo desde el matrimonio de Mathías Brivio, hace 15 años creo, yo estaba casada.

Él posteó una noticia de tu confesión en su historia de Instagram...

No lo veo hace mucho. A raíz de esta publicación, de hecho nos comunicamos riéndonos. Y él postea porque él es así, es una persona sarcástica y juega con eso, ya lo conocen. Posteó una de las publicaciones que habían salido, y me escribió, conversamos y nos reímos. Dijimos, “qué loco, cómo la gente puede decir esto”. Yo no estoy saliendo con Salim, para nada. Como les digo, esto fue hace 20 años, quiero que quede claro. Nos recordamos con mucho cariño, solo eso. Es parte de mi pasado, tampoco es que mi esposo haya sido el único hombre en mi vida.

Andrea Llosa hace confesión en rede sociales. (Foto: Instagram)

SERÍA LINDO REGRESAR CON MI ESPOSO

Andrea Llosa resaltó la buena relación que tiene con su aún esposo a pesar de estar separados desde hace 8 meses. Además, señaló que no está en sus planes divorciarse.

Son un claro ejemplo de que pueden tener una buena relación a pesar de estar separados...

Hemos trabajado juntos hace mucho tiempo. ‘Nunca más’ lo hicimos juntos entre copas, lo conversamos, él me acompañó en todo este proyecto. Luego empezó Andrea, y él se dedicó a La Casa del Amor (Centro Psicológico que tienen juntos) que lo está haciendo muy bien. Nosotros tenemos que llevarnos bien, en realidad nunca nos hemos llevado mal, él ha sido mi mejor amigo.

Entendemos que esas cosas (separarse) nos pueden pasar, y nuestros hijos son adolescentes que están creciendo sólidos y entendiendo que estás cosas pasan. La vida no es perfecta.

Su buena relación apunta a que van a regresar...

¿Tú crees? (risas). Son 17 años, tenemos una relación bonita, nosotros nos es que nos odiábamos o tuvimos una relación tóxica. Quizás en algún momento (regresemos), sería lindo, no lo sé. Tendrían que preguntarle a él, está bien que sea una mujer fuerte, pero tampoco puedo decidir todo yo. Mejor ya no sigo hablado (entre risas).

Magaly Medina se solidarizó contigo cuando te separarse. ¿Le creíste?

Claro que le creí, por su puesto que sí. Habló que le daba pena, por su puesto que le creí. La sentí sincera y la siento sincera. Yo sí creo que lo dijo desde el corazón, porque hay chicos de por medio, mis hijos ya están adolescentes. Creo que a muchas gente (le afecta) ver a una familia que se separa. Luchín (su esposo) y yo siempre nos hemos mostrado juntos en reportajes, el día que me pidió (matrimonio) en la nieve. La gente ha visto que yo he tenido una familia sólida. ¿Cómo no te va a apenar? Entonces, sí le creí. De verdad, ah (con énfasis).

LA CASA DEL AMOR

Andrea Llosa maneja un proyecto junto a su esposo, La Casa del Amor, donde brinda talleres de veranos para empoderamiento de niñas, niños y adolescentes. “Es un centro psicológico, donde se atienden consultas. Hay especialistas en violencia, relaciones tóxicas, depresión, ansiedad y más. Nos está yendo súper bien”, contó.

