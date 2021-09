Dayanita en Andrea en vivo: hoy conoce si es el padre de su hijo

Da a conocer el drama que vive con su expareja. Dayanita, conocida por ser una de las actrices del programa cómico JB en ATV, llegó al programa de Andrea Llosa para que puedan ayudarla a descubrir si es que realmente es el padre de un pequeño niño.

Según se expuso en la primera parte del programa, la actriz peruana se sometió a una prueba de ADN y junto al equipo de producción de canal 9 viajó hasta Pucallpa, ubicado en la selva de Perú, para encontrar a su Pamela Gómez, madre de su presunto hijo, que actualmente tiene 10 años, y convencerla de que también se realice el test, al cual se negó en un primer momento, ya que hizo mención a que Dayanita no era el padre y que por esa razón no era necesario hacerse algún tipo de análisis que lo demuestre.

Después de 6 años, ambas se encontraron en el caserío de Los Olivos para conversar cara a cara sobre lo que ocurrió entre ambas, haciendo mención a que en dos oportunidades tuvieron encuentros sexuales, causante del embarazo de Gómez, según la versión de la actriz cómica. Durante la conversación, ellas recordaron los momentos que vivieron, resaltando que solo tuvieron un mes de relación.

Pamela Gómez negó algún tipo de relación con Dayanita y asegura que no es el padre de su hijo. (Foto: Captura ATV)

“A MÍ NUNCA ME HAN GUSTADO LAS CHICAS”

En la entrevista previa que le realizó Andrea Llosa, Dayanita contó que en una reunión que tuvo con sus amigos cuando era adolescente, Pamela Gómez le confesó que estaba enamorada de ella. En ese momento, ella especificó que siempre supo que no le gustaban las mujeres, y que su ex lo sabía.

Explicó que a través de una llamada se enteró que estaba embarazada. Mencionó que a dos personas también les dijo que se encontraba esperando un hijo, a lo que ella no lo creyó en un primer momento.

Cuando conoció al bebé, sintió “felicidad y alegría. Quería verlo y abrazarlo y darle el cariño que a mí nunca me dieron. A veces tienes la duda de que si es o no es tu hijo, pero él no tiene la culpa”, contó.

“Siempre digo que tengo un hijo, nunca lo niego. Yo no sé si él está bien, si tiene un estadio, si tiene toda la felicidad del mundo. No lo sé”, fue lo que expresó la actriz sobre la situación que vive al no estar cerca de su presunto hijo.

