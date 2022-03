Jefferson Farfán: ¿Quién es Olenka Mejía, cómo conoció al futbolista y qué dijo sobre su supuesto romance?

¿Quién es Olenka Mejía y cómo conoció a Jefferson Farfán? (Foto: Instagram)

Si hablamos sobre la vida amorosa de Jefferson Farfán, es imposible no pensar en Melissa Klug, Yahaira Plasencia y hasta en Ivana Yturbe. Sin embargo, una nueva conquista se sumaría a la lista del actual jugador de Alianza Lima: Olenka Mejía, quien admitió hace poco tener una relación con la ‘Foquita’.

El programa Amor y Fuego emitió un informe con todas las pruebas que demostrarían que Olenka y Jefferson son más que amigos. Esto quedó más que confirmado cuando un reportero le consultó a través de una llamada telefónica por qué aún no se animaban a hacer pública su relación amorosa.

“Es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él (...) (Para oficializar falta) todavía en unos meses más, creo que hasta julio que lanzo mi campaña (política) más fuerte” , dijo Mejía para el asombro de todos, pues nadie esperaba que admitiera tan suelta de huesos que sí tiene un romance con el deportista.

Probablemente te estés preguntando quién es Olenka Mejía y cómo entró en la vida del ‘10 de la calle’, quien hasta el momento se ha mantenido en silencio. Aquí te lo contamos.

¿QUIÉN ES OLENKA MEJÍA?

Olenka Mejía es una modelo, abogada y empresaria peruana. Fue pareja de Jorge Plasencia, hermano de la salsera Yahaira Plasencia, en el 2017. La relación amorosa duró pocos meses, pero fue suficiente para traer al mundo a un pequeño hijo de ahora 4 años de edad. Sin embargo, tras su separación no vivieron en paz en medio de denuncias.

La modelo inició una demanda de alimentos contra Jorge Plasencia, fijando un monto de 2500 soles para el menor. Sin embargo, él señaló que, pese a ser la mano derecha de Yahaira Plasencia, solo ganaba un total de 1100 soles mensuales. Le ofreció pagarle 300 soles para la manutención del menor.

En medio de este lío, Yahaira Plasencia salió en defensa de su familiar y dejó entrever que Jorge no era el padre del niño. “Si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá. El parto lo pagó otro chico”, dijo Yahaira durante una entrevista por llamada telefónica, pero pronto se arrepintió de lo dicho porque Olenka la denunció por el delito de difamación agravada.

La ‘reina del totó’ terminó perdiendo el juicio y el Décimo Segundo Juzgado Lima dictaminó el pago de 20 mil soles para reparar los daños causados a favor de Mejía. Después de quejarse públicamente que Yahaira solo le pagó 150 soles, la salsera terminó por saldar toda su deuda en noviembre de 2021.

Yahaira Plasencia paga deuda de S/20 mil a Olenka Mejía y ella le responde: “¿No que no tenías trabajo?”

¿CÓMO CONOCIÓ A JEFFERSON FARFÁN?

Durante una entrevista que concedió Olenka Mejía a Amor y Fuego en noviembre de 2021, ella aseguró que conoció a Jefferson Farfán en Navidad, precisamente en una reunión familiar que organizó Yahaira Plasencia en la casa de sus padres, en la cual la ‘Foquita’ se presentó como invitado.

La expareja del hermano de la salsera reveló que el futbolista le obsequió una cartera de Victoria ‘s Secret en una de las dos navidades que pasaron juntos. Se desconoce si luego de esa fecha se iniciaron los coqueteos entre ellos. Recordemos que Yahaira y Jefferson terminaron oficialmente su relación amorosa a mediados de 2020.

OLENKA MEJÍA ROMPE SU SILENCIO

Olenka Mejía rompió su silencio y emitió un extenso comunicado a través de sus redes sociales, luego que Amor y Fuego filtrara una conversación en donde afirmaba que esperaría unos meses para hacer pública su relación sentimental con la ‘Foquita’.

Según la excuñada de Yahaira, la conversación que tuvo con el reportero de Amor y Fuego no es reciente; además que ella jamás autorizó que se haga pública en un programa de televisión , por lo que el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre estaría en falta.

“ Hace unos días se han emitido conversaciones totalmente privadas, como en ellas NO AUTORIZANDO hacer las públicas, siendo conversaciones totalmente antiguas y no actuales. Por lo cual lamento lo sucedido. Pido a las partes respeto y que hablen con la veracidad del caso” , señaló.

Cabe resaltar que Olenka Mejía no llegó a desmentir un romance con Jefferson Farfán explícitamente, ya que solo aclaró que la conversación telefónica que tuvo con un reportero de Amor y Fuego es antigua, mas no falsa.

Comunicado de Olenka Mejía. (Foto: Instagram/@ole.mejia)

