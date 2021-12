Stephanie Cayo besa a Maxi Iglesias y confirma romance: “El amor no requiere ni una sola explicación”

La actriz peruana confirmó romance con Maxi Iglesias. (Foto: Instagram/@unlunar)

¡Ya es oficial! La actriz peruana Stephanie Cayo confirmó su relación sentimental con el actor español Maxi Iglesias a través de Instagram. Recordemos que la artista se divorció del empresario Chad Campbell a inicios de este año.

Luego de anunciar públicamente que se separó de Chad, los rumores sobre un posible romance con Campbell acapararon las portadas de la prensa nacional y extranjera. Ambos actores lucían muy cariñosos en sus publicaciones.

Las especulaciones volvieron a cobrar fuerza luego de la boda de Macs Cayo, hermano de Stephanie, quien se casó el pasado fin de semana con Fiorella Giampietri. Por supuesto, a la famosa actriz se la vio en compañía de Maxi Iglesias, robándose todas las miradas.

Stephanie y Maxi fueron vistos en la boda de Macs Cayo, exchico reality de Combate. (Foto: Instagram/@Instarandula)

Para confirmar de una vez por todas que existe algo más que una simple amistad entre ellos, Stephanie compartió tres fotografías donde aparece abrazada y besando a Maxi, además escribió una tierna dedicatoria.

“Voy a ser súper cursi… Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un p*to poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es in fi ni ta men te más hermoso. ( como si eso fuera posible)”, escribió Stephanie en su plataforma.

“Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación. Eres un regalo Maximiliano. Y el presente es eso. Un regalo ”, finalizó en su mensaje.

Stephanie Cayo confirma romance. (Foto: Instagram/@unlunar)

MAX IGLESIAS TAMBIÉN CONFIRMÓ ROMANCE

El jueves 9 de diciembre, Maxi Iglesias dio a entender que Stephanie Cayo era “más que una amiga” al publicar un romántico mensaje en sus redes sociales.

“El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad… Si ‘quien tiene un amigo tiene un tesoro’ entonces..cuando es mucho más que una amiga ¿qué hay más que un tesoro?”, fue el post del actor español, donde aparece al lado de Stephanie Cayo.

Como respuesta, la actriz señaló: “Qué bonito, qué bonito es lo bonito. De tu corazón, que abarca y lo puede todo”.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se conocieron durante el rodaje de la película "Mochileros". (Foto: Instagram/@unlunar)

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON STEPHANIE CAYO Y CHAD CAMPBELL?

La pareja mantuvo una relación de ocho años y tres de matrimonio. A inicios de 2021, ambos decidieron iniciar los trámites de divorcio por mutuo acuerdo. La ruptura fue en buenos términos.

“Me casé con un hombre extraordinario. Una buena persona de corazón. Estoy feliz de haber aprendido todo lo que aprendimos juntos en los últimos 8 años”, señaló Stephanie Cayo en su Instagram en agosto de este año, rompiendo su silencio por primera vez sobre los rumores de separación.

Aunque no dio detalles sobre los motivos de su divorcio, Cayo dejó en claro que “nadie lastimó a nadie” y que seguirían siendo amigos por el gran cariño que todavía se guardan.

“Continuaremos en la vida del otro con el amor que nos tenemos como amigos más no como pareja. Estamos agradecidos por el increíble viaje que hemos tenido juntos y no cambiaríamos nada”, sostuvo en aquel entonces.

