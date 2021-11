Stephanie Cayo sobre su situación amorosa: “Me encuentro en una etapa de florecimiento”

Stephanie Cayo, actriz peruana quien hace unos meses anunció el fin de su matrimonio con el empresario estadounidense Chad Campell, y que ahora es vinculada con el actor español Maxi Iglesias se refirió sobre el tema y dijo que a nive sentimental “me encuentro en una etapa de florecimiento”.

En la entrevista realizada por el diario El Comercio, mencionó todos los proyectos que viene realizando y se enfocó en el último que es Performing Arts, el cual tiene sede en Perú, razón por la cual se encuentra en Lima.

Recordemos que Stephanie Cayo anunció en agosto pasado su ruptura con su todavía esposo Chad Campbell, en un post a través de su cuenta de Instagram donde dejó en claro que la ruptura se dio a inicios de este años pero que recién en agosto habían tomado la decisión de hacerlo público.

“Me casé con un hombre extraordinario, una buena persona de corazón. Estoy feliz de haber aprendido todo lo que aprendimos juntos en los últimos 8 años (…) Hicimos la promesa de apoyar los sueños del otro sin importar nada. Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos. A principios de este año decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado”, escribió la peruana.

Sin embargo, hace unos meses se ha visto vinculada con el actor Maxi Iglesias de origen español, con quien además se le ha visto en fotografías que demuestran cierto nivel de acercamiento. Ambos se conocieron en el rodaje de la película “Mochileros”, la cual es dirigida por Bruno Ascenzo y se estrenará en Netflix.

Hace unos días el actor español fue entrevistado por medios españoles quienes le consultaron sobre su situación sentimental y su vínculo con la actriz peruana, a lo que respondió que su corazón se encontraba “bien ocupado y feliz”.

La actriz peruana fue muy escueta en su respuesta ante la pregunta directa sobre su relación con el actor. “¿Si estoy enamorada actualmente, si tengo un romance con Maxi Iglesias? Eso no te puedo responder”.

“Sentimentalmente me encuentro en una etapa de florecimiento donde este año he pasado por muchas cosas [...] y he visto mucho en la otra persona.”, dijo Cayo.