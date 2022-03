Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se pronuncian tras críticas por protagonizar película de Netflix sobre Machu Picchu

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se pronuncian tras recibir fuertes críticas por protagonizar película de Netflix sobre Machu Picchu. (Foto: Instagram)

Este 18 de marzo los usuarios de Netflix podrán disfrutar de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la primera película peruana producida por el gigante de streaming. La cinta es protagonizada por Stephanie Cayo y Max Iglesias, quienes recibieron una lluvia de críticas apenas se lanzó el tráiler oficial.

En Twitter, los internautas cuestionaron duramente la película dirigida por Bruno Ascenzo por tener como protagonista principal a la integrante de la familia Cayo y no a una actriz de rasgos andinos, puesto que la cinta se desarrolla en Machu Picchu, ciudadela inca ubicada en el corazón de los Andes peruanos.

“Perú, un país donde hay diversas razas, pero solo un es la privilegiada”, “Lo más irrealista de este trailer es que fueron a Machu Picchu y no había más personas”, “Un Cusco sin cusqueños”, fueron algunos tuits.

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Como era de esperarse, las fuertes críticas llegaron a los oídos de los actores y es que el descontento de los usuarios fue tal que los nombres de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se volvieron tendencia en la plataforma. ¿Cuál fue su respuesta frente a esta polémica?

“En Twitter no hay comentarios positivos nunca, de nada” , precisó el actor español en entrevista para Trome. Por su parte, Stephanie Cayo resaltó que esa red social “es como el buzón de las quejas”.

“Entiendo que pueden haber muchas opiniones diferentes y bien por eso, pero no tienen ni idea, no saben lo que les espera. Primero nos quejamos porque no se hace y luego, cuando se hace, que ‘por qué’. Además, es mi país, tú país, nuestro país” , añadió la actriz peruana.

Finalmente, Max Iglesias pidió a los internautas ver la película antes de emitir algún juicio de valor. “Que la vean, que juzguen… pero que juzguen una vez que la hayan visto, así ya pueden lanzar una crítica, una idea o una opinión sobre lo que han visto ”, sostuvo.

DIFICULTADES DE GRABAR EN MACHU PICCHU

Stephanie Cayo contó que protagonizar la primera película peruana de Netflix fue un reto que la mantuvo bastante nerviosa durante la primera semana de grabaciones, especialmente porque debía interpretar su papel en la séptima maravilla del mundo.

“Me la pasé con bastante presión y muchos sentimientos encontrados por reencontrarme con mi país, después de un año de no haber pisado mi tierra (...) Cada día era como una sobredosis de sentimientos”, manifestó.

Por su parte, Iglesias consideró difícil el tener que mostrar las atracciones del Cusco en menos de 2 horas de cinta. “ Es muy complicado enseñar tanto en tan poco. Es un mérito y un esfuerzo en el proceso de edición muy importante. Me consta que se han quedado muchas escenas por mostrar”, dijo.

“Es difícil salir adelante con una película con las restricciones que había, con los domingos con toque de queda, con las limitaciones de hora, creo que tiene mucho mérito y nuestro director tiene que estar muy orgulloso de haberlo hecho posible”, indicó el español.

Tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

LOS MEMES

El lanzamiento del trailer de la primera producción original de Netflix en Perú generó una serie de reacciones en redes sociales. En Twitter aparecieron varios memes alusivos a la producción, algunos criticando y otros esperando que llegue el día de poder ver a Stephanie Cayo y Maxi Iglesias en acción. Estas son algunas de las reacciones.

Twitter: reacciones a la producción peruana de Netflix.

Twitter: reacciones a la producción peruana de Netflix.

Twitter: reacciones a la producción peruana de Netflix.

Twitter: reacciones a la producción peruana de Netflix.

Twitter: reacciones a la producción peruana de Netflix.

Twitter: reacciones a la producción peruana de Netflix.

Twitter: reacciones a la producción peruana de Netflix.

Twitter: reacciones a la producción peruana de Netflix.

SEGUIR LEYENDO: