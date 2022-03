¿Para qué sirve la cuchara del McFlurry? Tiktoker descubre secreto de McDonald’s

Un empleado de McDonald's revela por qué la cuchara del McFlurry es hueca

Ahora todo tiene sentido. Un video de Tiktok se ha hecho viral en la famosa red social al explicar uno de los misterios que esconde McDonald’s, una de las franquicias más conocidas a nivel mundial y que se caracteriza por sus hamburguesas, papas fritas y los clásico helados con toppings coloridos.

EL CONTEXTO DEL VIDEO VIRAL

Una joven argentina con usuario Bian Antonetti comparte en su cuenta oficial de Tiktok un video reaccionando a la explicación que hace un trabajador de una de las tiendas de comida rápida explicando cómo usa la cuchara del McFlurry, esa que tiene un agujero profundo y que a primera impresión no tiene un “uso especial”.

Lo que hace esta persona es mostrar en la grabación cómo prepara el helado tradicional de la empresa. Esta mezcla la coloca en un vaso, la decora con toppings de galleta y le coloca una tapa. Paso seguido, toma una de las cucharas y la posiciona en el centro.

Hasta este punto del video no hay nada sorprendente porque es el procedimiento que realizan frente a nosotros cuando pedimos uno de estos helados. La parte curiosa que sorprendió a la joven fue cuando conectó la cuchara a una máquina para que comience a mezclar, convirtiéndolo en una especie de batido o shake.

¿PARA QUÉ SIRVE LA CUCHARA DEL MCFLURRY?

La respuesta queda clarísima. Esta es usada para ser conectada a una máquina especial de McDonald’s, que se convierte en una especie de licuadora y que produce que el helado tome otro tipo de textura, quedando más cremosa y mezclada con los toppings que se han agregado.

Con este video viral de Tiktok que cobró vida en redes sociales se vuelve a poner fin al misterio sobre su uso y el porqué de su singular forma.

Un nuevo video viral en Tiktok que está dando de qué hablar.

VIDEO REACCIÓN EN TIKTOK

La tiktoker no pudo ocultar su sorpresa al encontrar este video del trabajador de la “cajita feliz” y no dudó en compartir su sentir con este mensaje: “Se acuerdan de la cuchara del McFlurry, que es cuadrada para arriba y tiene un hueco y... para qué es, por qué tiene esa forma. Bueno, acá está, misterio revelado. Es para mezclarlo. Pero claro, aquí nunca estuvo la máquina”.

Sus seguidores no dudaron en hacerse presentes en su sección de comentarios para dejarle sus opiniones sobre cómo fueron sus experiencias comprando este popular helado. Estos son algunos de los mensajes publicados en Tiktok: “Cuando salió lo batían después se ve que no tenían ganas”, “Las máquinas se rompen muy muy fácil, y cuesta casi mas arreglarlas q una nueva, y como son caras, pues lo mezclas con la manita”, “Ya puedo dormir tranquilo”, “La usábamos de sorbete”, “Era para echarle más helado”, “Cuando se derretía mucho el helado la usaba como bombilla”, entre otros.

Otro grupo de usuarios lanzaron comentarios en contra de la tiktoker simplemente por ser “millennial” y no conocer este tipo de información. “Eso siempre fue así, no entiendo la sorpresa”, “100 años después se dio cuenta”, “¿No me digas que ahora te enteras? tengo 47 años, desde los 20 años que lo sé”, “¿Y para que más crees que era?”, “Te falta vivir”, “Eso ya es historia vieja, todos lo saben”.

Cuando regreses a comprar tu helado, ya sabrás el propósito de su curiosa cuchara, y no estaría demás que preguntes si te lo pueden mezclar en una de sus máquina que ganaron popularidad hace algunos años.

SEGUIR LEYENDO