Viral: el video de una tiktoker que enseña a preparar una infusión para conciliar el sueño en 10 minutos

Videos virales que son tendencia en las redes sociales, en donde ahora los internautas buscan como conciliar el sueño de forma sencilla. Ya han existido diversos métodos como la técnica militar para conciliar el sueño en solo dos minutos o la receta de un doctor para dormir rápido y sin insomnio. Ahora es una tiktoker que enseña cómo preparar una infusión que te hará dormir en solo 10 minutos.

Se trata de un té que es bastante fácil de preparar y que, según explica la usuaria @reheatedcoffeeclub. Ella contó que decidió probar la infusión con Mike, su esposo, en un video que ya cuenta con más de 130 mil reproducciones en la plataforma china. Además, señaló que lo hizo porque le costaba dormir debido a que está en la etapa donde los más pequeños necesitan cuidado y a veces no dejan dormir a los padres.

LOS PASOS PARA LA INFUSIÓN

En el video publicado mediante su perfil de TikTok, se puede ver que la usuaria sumerge varias hojas de lechuga en una taza con agua caliente durante 5 minutos.

“Quiero ver si le ayuda a tener una buena noche de sueño”, señaló, refiriéndose a su marido. “Tengo demasiado miedo de intentarlo yo misma porque todavía tengo que despertarme si Maisy (su hija) se despierta en la noche”.

Como resultado de la secuencia, le entrega la taza a su esposo Mike, que le da un sorbo y quedó sorprendido por el sabor. Que más allá de que su amada, le encantó lo que preparó.

Cinco minutos después, el hombre parece significativamente más somnoliento y listo para dormir. Cuando se cumplen los 10 minutos desde que ingirió el té de lechuga, Mike se queda totalmente dormido en el sofá. A la mañana siguiente, el hombre afirmó haber dormido mucho mejor de lo habitual. “Siento que me quedé dormido a los diez minutos de terminarlo” , aseguró. “No me desperté en toda la noche”, añadió.

“Lavé la lechuga y la dejé reposar en el agua hirviendo durante cinco minutos hasta que se marchitó. Mi esposo se quedó inconsciente, durmió muy bien”, declaró la tiktoker.

“También hay ciencia detrás de esto: hay propiedades en la lechuga, especialmente en la lechuga romana, que ayudan a activar la parte de tu cerebro que te ayuda a dormir. Creo que funciona igual si comes un plato grande de ensalada antes de acostarte, siempre y cuando ingieras la lechuga, sucederá lo mismo”, finalizó.

¿POR QUÉ DORMIR NO ES LO MISMO QUE DESCANSAR?

Un estudio del 2021 que se hizo con 100 adultos mayores, indica que el número exacto para dormir son siete horas y media. Es por eso que si uno tiene el hábito de intentar dormir ocho horas por noche, la nueva clave, dicen los expertos, es comenzar por configurar la alarma del reloj despertador 30 minutos antes. Siete horas y media es el “punto óptimo” para preservar el cerebro y contrarrestar la enfermedad de Alzheimer, muestra un estudio.

Dormir no solo no es una pérdida de tiempo, puede ser la piedra angular de nuestra salud. En ese sentido, aparece la respuesta a la distinción: no es lo mismo dormir que descansar. Dormir es una función fisiológica esencial para el organismo, igual que respirar, comer o hidratarnos; descansar va mucho más allá: tiene que ver con nuestros hábitos, con la forma en que afrontamos el día y lo que nos sucede.

