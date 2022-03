Cómo saber cuáles son las canciones o audios de tendencia en TikTok

La aplicación TikTok en un móvil inteligente (Foto: Jens Kalaene/zb/dpa)

Todos los videos cortos de TikTok se caracterizan en algo: la música. Muchas veces una canción puede hacer que un baile se haga tendencia y que repentinamente miles de usuarios lo repliquen. Sin embargo, en algunas ocasiones estas canciones son desconocidas, por lo que diremos cómo saber cuáles son las pistas del momento.

Conocer las canciones del momento también puede ayudar a estar en tendencia, para saber cuáles son basta con entrar a este enlace en donde vienen enlistadas las canciones más usadas en TikTok durante la última semana.

Según la plataforma TokBoard, hasta el 9 de marzo, las cinco canciones más usadas en videos de TikTok fueron:

1.- The King Khan & BBQ Show - Love You So

2.- Kevin MacLeod & Kevin The Monkey - Monkeys Spinning Monkeys

3.- Chillos - DARARI Speed Up

4.- Say it Right

5.- Zerz Softboy - Pante Ting Ting

TikTok logo (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Es de recordar que la plataforma cuenta con mil millones de usuarios, está transformando la industria musical dando a conocer nuevos talentos y obligando a artistas y sellos discográficos a enfrentarse a las ambiciones de la red social china.

En pocos años, TikTok ha sacado del anonimato a artistas como Lil Nas X - su tema “Old Town Road” se ha convertido en la canción más vendida de la historia de Estados Unidos- y ha lanzado carreras como la de la rapera Doja Cat.

Las grandes discográficas, desconcertadas al principio, no tuvieron más remedio que firmar acuerdos de licencia con TikTok y convertirlo en una parte central de su estrategia de marketing.

Tras su explosión mundial durante el primer confinamiento, la red social china de vídeos cortos -inicialmente llamada Musical.ly- se ha convertido de hecho en el principal motor de descubrimiento musical entre los jóvenes.

(Ilustración: Jovani Pérez)

El 72% incluso asocia los temas directamente con los retos de baile que se hacen virales en la aplicación, llamándolos “música TikTok”.

Sin embargo, algunos artistas señalan el riesgo de uniformidad musical en TikTok, ya que el algoritmo favorece las producciones pop o hip-hop, susceptibles de captar la atención de los suscriptores en muy pocos segundos.

Marketing de influencia

Tras unos inicios conflictivos y amenazas de demandas por infracción de derechos de autor, discográficas y “majors” como Universal, Sony y Warner han conseguido acuerdos de licencia con TikTok para monetizar el uso de su catálogo.

“Sería un error plantearse una estrategia de difusión sin TikTok”, admite Jean-Charles Mariani, director de estrategia digital de Universal Music France, ya que la compañía se apoya en la plataforma para “ampliar las audiencias” de sus artistas entre los jóvenes.

Canciones más escuchadas (Foto: Captura de pantalla)

Por esto las discográficas adaptaron sus estrategias de marketing a los códigos y formatos de TikTok, aprovechando las tendencias emergentes o recurriendo a “influencers”.

En paralelo, TikTok está adoptando cada vez más aires de sello musical, ofreciendo un nuevo servicio de promoción de artistas emergentes llamado SoundOn. También ha ayudado a artistas independientes, como el compositor londinense Tom Rosenthal, a ganar un gran número de seguidores.

Videos más largos de TikTok

TikTok ahora permite publicar videos de hasta 10 minutos, un avance para algunos creadores de contenidos.

A mediados de 2021, Tiktok anunció que sus videos verían un salto en su tiempo máximo. Pasamos de reproducciones de hasta 1 minuto, a actualmente tres minutos para todos los usuarios. Ahora, el alto aumento es significativamente alto; y los encargados de la aplicación dicen que será beneficioso para su comunidad y sus creadores.

(Con información de AFP)

SEGUIR LEYENDO