Flavia Laos intentó hacer el paso de Rauw Alejandro frente a Austin Palao pero no salió como esperaba

Flavia Laos quiso hacer paso de Rauw Alejandro. (Foto: composición)

Flavia Laos no esconde para nada la buena química que tiene con Austin Palao, y él tampoco. A través de sus historias se han dejado ver juntos disfrutando de sus días de descanso, siempre acompañados de sus amigos.

Esta vez no fue la excepción, los jóvenes pasaron en fin de semana en la playa haciendo muchas locuras. Entre ellas, intentar hacer el paso de Rauw Alejandro, el cual se ha viralizado en las redes sociales, especialmente en la cuenta de Tiktok.

Cuando llegó el momento de Flavia Laos, este famoso paso no salió como esperaba, si bien es cierto cayó al suelo, no pasaron muchos segundos para que se rindiera. La joven no tuvo mucha resistencia y se quedó tirada ante la risa de sus acompañantes, entre ellos Austin Palao. Así se puede apreciar en el video que ella misma colgó en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Flavia Laos y Austin Palao se encuentran saliendo desde hace varias semanas, y si bien es cierto indican que no tienen una relación, no descartan que lleguen a oficializar en algún momento.

No tienen problema en dejarse ver cariñosos y hasta Flavia ya presentó a Austin a sus padres. “Es un gran chico, olvídate, mi hermana lo ama, mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora, te lo juro... La verdad que sí, su familia súper bella, la he pasado muy bonito”, contó la actriz a Amor y Fuego.

La última vez que se presentó en América Hoy, la joven dejó en claro que ya pasó la página con Parodi, y que está enfocada en su presente. Es por ello que cuando le preguntaron qué persona del medio le gustaba actualmente, no dudó en dar el nombre de uno de los hermanos Palao.

AUSTIN PALAO EMNCATADO CON FLAVIA LAOS

Por su parte, Austin Palao no se queda atrás, pues cuando le preguntan sobre Flavia Laos no duda en hablar maravillas de ella. En una entrevista con la actriz Kiara Trigoso, el modelo consideró a la cantante como la mujer más guapa de la televisión peruana. “Yo lo digo sin titubear porque físicamente es muy linda, pero su interior es más lindo aún”, dijo el exintegrante de Esto es Guerra.

Asimismo, señaló que la actriz no es como las mujeres que ha conocido en el pasado. “Dejando el físico a un lado… porque siento que a lo largo de mi vida he conocido chicas muy lindas, pero muy vacías por dentro y que no tienen aspiraciones”, dijo el también cantante para sorpresa de la conductora, quien aseguró que sus palabras sonaban como un “balazo” para alguien. “Yo hablo en el plano general…”, aclaró Austin en su defensa.

De esta manera, Austin Palo volvió a elogiar a Flavia Laos, pero esta vez no resaltó su belleza, sino su arrolladora personalidad: “Muy aparte del físico, es una chica con bastante proyección. Lo que se propone, lo proyecta, lo decreta y lo cumple. Eso es muy admirable. Tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho. Es muy hogareña, familiar, está siempre pendiente de ellos. Son valores marcados que ella siempre ha tenido, pese a los altibajos que ha tenido”.

Sin embargo, aseguró que no pretende idealizar a Flavia, pues el tiempo le ha enseñado que al final del día todos son humanos que cometen errores. “Nadie es perfecto, no hay que idealizar a nadie, ni ponerla en un pedestal. Pero lo que puedo hablar de ellas son maravillas y ella está aquí para comerse al mundo”, añadió.

Austin Palao elogia belleza de Flavia Laos y le manda misil a Luciana Fuster durante una reciente entrevista. (VIDEO: Youtube/@Kiara Trigoso)

