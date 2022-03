TikTok: las 15 canciones más usadas en este momento que ayudarán a generar más tráfico

Los videos de TikTok son asociados a música que también se viraliza (Foto: EP)

TikTok, que cuenta con mil millones de usuarios, está transformando la industria musical dando a conocer nuevos talentos y obligando a artistas y sellos discográficos a enfrentarse a las ambiciones de la red social china.

En pocos años, TikTok ha sacado del anonimato a artistas como Lil Nas X - su tema “Old Town Road” se ha convertido en la canción más vendida de la historia de Estados Unidos- y ha lanzado carreras como la de la rapera Doja Cat.

Las grandes discográficas, desconcertadas al principio, no tuvieron más remedio que firmar acuerdos de licencia con TikTok y convertirlo en una parte central de su estrategia de marketing.

Tras su explosión mundial durante el primer confinamiento, la red social china de vídeos cortos -inicialmente llamada Musical.ly- se ha convertido de hecho en el principal motor de descubrimiento musical entre los jóvenes.

La aplicación TikTok en un móvil inteligente (Foto: Jens Kalaene/zb/dpa)

El 75 % de sus usuarios descubrió nuevas canciones en TikTok en 2021, y 175 de ellas llegaron a la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, según la compañía.

Su secreto es un potente algoritmo, capaz de sondear con precisión los gustos musicales de los suscriptores y ofrecer una selección de vídeos adaptada a cada uno de ellos.

La música del momento

De acuerdo con el sitio TokBoard durante este febrero e inicios de marzo las canciones más populares que han invadido a la red social son:

1.- The King Khan & BBQ Show - Love You So

2.- Kevin MacLeod & Kevin The Monkey - Monkeys Spinning Monkeys

3.- Chillos - DARARI Speed Up

4.- Say it Right

5.- Juan Torres - Big and Chunky

6.- Ucil Fvnky DJ Maafkan Soibah Ku X Akon Right Now Menim

7.- Labrinth - Forever

8.- Anitta - Envolver

9.- Cris Mj - Una noche en Medellín

10.- Kyo - Head vs. Heart

11.- SIA - You Belong With Me

12.- Speed Songs - Original Sound / Speedhubs

13.- 1Тот самый Вовка - dc mazur4ik_

14.- 山口夕依 - She Share Story (for Vlog)

15.- Fabio Asher - Bertahan Terluka

Top 5 canciones populares en TikTok (Foto: Captura de pantalla)

El 72% incluso asocia los temas directamente con los retos de baile que se hacen virales en la aplicación, llamándolos “música TikTok”.

Sin embargo, algunos artistas señalan el riesgo de uniformidad musical en TikTok, ya que el algoritmo favorece las producciones pop o hip-hop, susceptibles de captar la atención de los suscriptores en muy pocos segundos.

Marketing de influencia

Tras unos inicios conflictivos y amenazas de demandas por infracción de derechos de autor, discográficas y “majors” como Universal, Sony y Warner han conseguido acuerdos de licencia con TikTok para monetizar el uso de su catálogo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini se divierten en TikTok con un baile muy particular (Foto: Captura de pantalla)

“Sería un error plantearse una estrategia de difusión sin TikTok”, admite Jean-Charles Mariani, director de estrategia digital de Universal Music France, ya que la compañía se apoya en la plataforma para “ampliar las audiencias” de sus artistas entre los jóvenes.

Por esto las discográficas adaptaron sus estrategias de marketing a los códigos y formatos de TikTok, aprovechando las tendencias emergentes o recurriendo a “influencers”.

En paralelo, TikTok está adoptando cada vez más aires de sello musical, ofreciendo un nuevo servicio de promoción de artistas emergentes llamado SoundOn. También ha ayudado a artistas independientes, como el compositor londinense Tom Rosenthal, a ganar un gran número de seguidores.

