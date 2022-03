¿Nicola Porcella le va a dedicar su logró en Televisa a Jely Reategui? Esto fue lo que dijo

Nicola Porcella recuerda cuando Jely Reátegui lo llamó puerta. (Foto: Instagram)

Nicola Porcella asistió al programa América Hoy donde habló sobre su próximos proyecto para Televisa. Aunque resaltó que no puede contar detalles al respecto porque tiene un contrato firmado, destacó que le costó mucho lograr una oportunidad en México, pues hay mucha competencia.

Asimismo, nombró a Guty Carrera y Miguel Arce, quien pronto aparecerá en una reconocida producción de Netflix. Mientras que el popular Potro será parte de un reality en MTV. “La verdad que nos ha costado muchísimo”, resaltó.

Es ahí cuando Edson Dávila le preguntó, “¿a quién le vas a dedicar tus triunfos? ¿A Jely Reátegui?”, sorprendiendo al chico reality. Con una gran sonrisa, se acordó lo que la actriz le dijo en alguna oportunidad y respondió: “No”. Sin embargo, aclaró que la respeta como profesional.

“La verdad que yo la admiro, es una súper gran actriz” , indicó Nicola Porcella, quien señaló que no son amigos, pero “no tengo ningún problema con ella tampoco”.

Por su parte, Janet Barboza le recomendó al chico reality que ahora que está en México aproveche para estudiar actuación.

¿QUÉ PASÓ CON JELY REÁTEGUI Y NICOLA PORCELLA?

En el 2016, Jely Reátegui fue consultada por el diario El Comercio sobre la performance de Nicola Porcella y Angie Arizaga en la telenovela Ven Baila Quinceañera, producción donde ella también actuaba. La joven indicó que era como ver “a dos puertas interactuando”, porque no transmitían ninguna emoción.

Estas palabras causaron revuelo total en las redes sociales. Muchos actores como Carlos Victoria, Manuel Gold, Bruno Ascenzo y Mayela Lloclla respaldaron a la actriz, indicando que “había dicho la verdad”, mientras que Nicola Porcella escribió en su red social que había obtenido sus cinco minutos de fama al hablar de ellos.

No pasó mucho tiempo para que Porcella eliminara su post y le pidiera disculpas a Reátegui. “Hablé con Jely después de lo que pasó, ella es talentosísima. Le pedí disculpas, pero lo que no me pareció ético, y se lo hice saber, fue que antes de decirlo abiertamente se pudo hablar detrás de cámaras”, indicó Porcella en aquel entonces.

“Reconozco que respondí en caliente, porque estaba molesto. Luego borré el comentario, ya que sé la trayectoria que tiene. Respeto el trabajo de los actores, debido a que se han esforzado, pero yo también me esfuerzo mucho. No porque estoy en un reality, soy menos. Creo que Angie y yo tenemos todo el derecho de aprender”, acotó Nicola en ese momento.

Desde aquella ocasión es difícil no bromear sobre esa situación, acto que hicieron este 15 de marzo en América Hoy cuando le preguntaron si había ido a México para “abrirse puertas”. Nicola por su parte toma con humor estas palabras.

¿QUIÉN ES JELY REÁTEGUI?

Jely Reátegui es una actriz peruana que se ha ganado el respeto del público y del medio artístico por su nivel interpretativo. Tiene 34 años y ha actuado en innumerables producciones de teatro, cine y TV. A partir del 18 de marzo la veremos a través de la primera cinta original peruana de Netflix, ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, dirigida por Bruno Ascenzo.

En esta producción intercambiará roles con Stephanie Cayo, Maxi Iglesias, Wendy Ramos, Vicente Vergara, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Renata Flores, Carlos Carlín, Alberik García, Mayella Lloclla, Muki Sabogal, Rodrigo Palacios y Nicolás Galindo.

