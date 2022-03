Kyara Villanella tras ganar el Miss Perú La Pre: “No quiero ser reconocida como la hija de Keiko Fujimori”

Kyara Villanella habló sobre su futuro tras ganar el Miss Perú La Pre 2022. (Foto: Instagram)

La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, Kyara Villanella, ha decidido no seguir los pasos de sus padres en el camino de la política. La adolescente de 14 años quiere hacerse un nombre propio y la mejor forma de hacerlo fue ganando el Miss Perú La Pre 2022 junto a Alondra Huarac, Gaela Barraza y Mía Loveday.

Tras ser coronada como una de las cuatro reinas, Kyara Villanella contó que desea estudiar nutrición en un futuro. Además, que iniciará una campaña para ayudar a jóvenes con dismorfia corporal y desórdenes alimenticios. Recordemos que durante la entrevista final del certamen, ella confesó haberse sentido muy insegura con su cuerpo.

“Estoy muy emocionada por lo que va a pasar. Yo de grande quiero estudiar nutrición y por eso quiero hacer una campaña para ayudar a personas con dismorfia corporal. Entonces, estoy muy feliz de poder ayudar a las personas”, indicó para las cámaras de Al Sexto Día durante una conferencia de prensa.

Asimismo, contó que su madre, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, se siente muy orgullosa de ella porque ha conseguido un logro importante en su vida y por su propio esfuerzo.

“Mi mamá está súper orgullosa de mí, es la que más ha recibido apoyo de. Estoy muy agradecida con ella porque ella me ayudó en todo este camino. Muchas gracias, mamá. Estaba muy feliz de que pudiera tener un reconocimiento por mí mismo, que es algo a lo que yo quería llegar” , indicó en un principio.

Luego, Kyara aseguró que participó en el certamen precisamente para hacerse un nombre propio en el medio: “Hay muchas razones por las que yo me uní a este concurso. Como ya saben, porque quería florecer mi belleza interior, pero también porque no quiero ser reconocida como la hija de (Keiko Fujimori) ”.

EL CONSEJO QUE LE DIO KEIKO FUJIMORI

El triunfo de Kyara Villanella no ha sido del agrado de todo el mundo. La joven influencer ha sido víctima de bullying en redes sociales y varias candidatas han salido a acusar a la organización de presunto favoritismo a favor de la hija de Keiko Fujimori.

En medio de este escándalo, la lideresa de Fuerza Popular decidió aconsejar a su primogénita al ver cómo las críticas estaban afectando su salud salud. “Me dijo que tenga control de lo que diga porque puedo explotar en cualquier momento” , contó Kyara.

Asimismo, la también influencer dejó en claro que no piensa renunciar a su corona porque siente que “puede ayudar a muchas chicas”.

Cabe resaltar que Kyara no es la única que está siendo cuestionada en redes sociales. Las hijas de ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huarac también han recibido fuertes críticas desde que fueron nombradas como las vencedoras. Mía López, más conocida como Mía Loveday, fue la única que no formó parte del denominado grupo “hija de famosos”.

JESSICA NEWTON ASEGURA QUE NO CONOCE A KEIKO FUJIMORI

Un reportero de Magaly Medina no tuvo reparos en preguntarle a Jessica Newton si la participación y posterior victoria de las tres adolescentes fue una estrategia para llamar la atención de la prensa, ya que el Miss Perú La Pre no ha dejado de estar en boca de todos desde la polémica final.

“Díos mío, yo no conozco a los padres de ninguna de ellas, salvo a tu papá (‘Tomate’ Barraza) que lo he visto en alguna oportunidad cuando nos hemos cruzado en Latina. Creo que son muy valientes porque no han ingresado por ser las hijas de nadie, sino porque ellas mismas querían cumplir sus sueños “, explicó la organizadora del Miss Perú.

