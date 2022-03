Esto es Guerra: Jossmery Toledo decide quedarse en el programa tras recuperarse de su lesión en el tobillo

Jossmery Toledo descarta abandonar Esto es Guerra. (Foto: Captura TV)

¡No se va! Jossmery Toledo volvió a pronunciarse sobre su estadía en el reality Esto es Guerra. Como se dio a conocer el último 07 de marzo, la nueva chica reality reveló que durante una competencia se lesionó el tobillo derecho.

“Me lesioné en la última competencia. Llegué a mi carro y ya no podía pisar más porque manejo con el pie derecho. Me lesioné el pie derecho, tengo un esguince de segundo grado“, contó en aquel momento señalando que estaba pensando en dejar el programa.

Sin embargo, tras varios días de descanso y pensar sobre su decisión, este 14 de marzo Toledo tomó la palabra cuando María Pía Copello le preguntó si ya tenía alguna respuesta a la producción sobre su permanencia.

La ex PNP comenzó agradeciendo a los productores por haberla convocado y resaltó que ella es la única participante que no cuenta con experiencia en comparación a sus otros compañeros de competencia. Además, recalcó que no es nada fácil estar en un reality y expresó su admiración a los otros chicos reality.

“Estar en una competencia así es un reto. Yo sé que muchos en su casa creen que es fácil, hasta mi papá dice que es fácil. De la pantalla hacía afuera es fácil, pero estando aquí he sufrido lesiones y moretones. Para mi es súper difícil y admiro a muchos de mis compañeros por todo lo que se esfuerzan y hacen“, señaló.

“Muchas personas creen que yo soy “Superman” porque he estado en la policía. Sin embargo estando en una etapa de instrucción de 3 años, en la calle cada uno se defiende. Una cosa es entrenar en un gimnasio y otra es competir“, agregó

Asimismo, aseguró que dará todo de ella para convertirse en una de las mejores competidoras. “Yo tengo que cambiar mi estilo de vida para competir y rendir más en lo que es cardio. Soy una persona resiliente, por eso he decidido quedarme para dar lo mejor de mí y seguir más”.

Sus palabras fueron respaldadas por las conductoras del programa y felicitaron su decisión. Recordemos que la expolicía fue presentada el pasado 21 de febrero como el nuevo ‘jale’ del programa y fue elegida para ser parte del equipo de los combatientes.

Jossmery Toledo decide quedarse en el programa tras su lesión en el tobillo. VIDEO: Esto es Guerra / América TV

MAGALY MEDINA SE BURLA DE JOSSMERY Y FABIO TRAS COQUETEAR

Magaly Medina se refirió a los coqueteos entre Fabio Agostini y Jossmery Toledo, a pesar de haberse declarado la “guerra” desde el 2020. Todo comenzó durante una entrevista para América Hoy, cuando el reportero se encontraba recolectando algunos saludos de cumpleaños para el español.

El chico reality se le acercó al oído y luego afirmó que es una mujer cariñosa. En otro momento, se pudo ver como le daba consejos e indicaciones en una competencia donde ella tenía dificultades para terminar en el reality Esto es Guerra.

Ante ello, la popular “Urraca” no dudó en soltar algunas carcajadas y recordó la vez que el chico reality negó haber tenido algún romance con la exPNP y la comparara con la muñeca diabólica Annabelle. La periodista señaló que su repentino acercamiento sería para que la producción del reality de América Televisión no los despida.

“Ahora en Esto es Guerra, lo han llevado a los dos. Saben que ahí ellos, o se van a odiar o van a terminar como ahora. A mi me parece que ya hay un coqueteo (...) Ellos ya saben como pertenecer a un reality y si cada uno es indiferente a otro, van a terminar saliendo del reality. Si quieren permanecer, se hacen los locos, se olvidan de los insultos anteriores y coquetean”, acotó la conductora.

