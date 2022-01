Jossmery Toledo podría postular a la alcaldía de San Juan de Lurigancho: “Me gustaría estar en el poder”

Jossmery Toledo no descarta postular a la alcaldía de SJL (Foto: Instagram)

Podría llegar al poder. Jossmery Toledo se presentó en el programa Mujeres al Mando, donde fue consultada sobre la posibilidad de llegar a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, distrito en el que reside desde hace varios años, pues vive ahí con sus papás.

La expolicía reveló que desde que dio a conocer que uno de sus deseos es convertirse en alcaldesa de su distrito, diferentes partidos políticos se han puesto en contacto con ella para ofrecerle un lugar dentro de la organización, con el fin de convertir sus sueños en realidad.

“ Sí, he tenido propuestas para regidora también. Todavía estoy pensando, así que tengo que analizar varias cosas porque no me quiero manchar ”, dijo la influencer sobre su futuro.

Asimismo, ella no descartó la idea de participar activamente en política, pues le gustaría en algún momento estar en el poder, aunque admitió que para ello necesita prepararse mucho mejor.

De otro lado, Jossmery Toledo precisó que le gustaría mucho llegar a ser alcaldesa de San Juan de Lurigancho para poder apoyar a toda la población de su distrito, esto debido a que es testigo de la falta de las autoridades.

“Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita ”, declaró.

NO TENDRÍA LICENCIA DE CONDUCIR

Una de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelta Jossmery Toledo es acerca de su licencia de conducir, pues en las redes sociales señalaron que ella no habría respetado las normas al mostrar un brevete policial cuando ya no pertenece a dicha institución.

Este hecho fue expuesto por el portal de Facebook Prensa Callao Tv, pues pudieron comprobar que en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se encontraba registrada.

Asimismo, cuando la captaron saliendo de la comisaría del Callao, ella negó que la hubieran intervenido, asegurando que acudió hasta el establecimiento para saludar a sus compañeros de promoción.

Tras este incidente, Jossmery Toledo evitó pronunciarse sobre el tema y no dio mayores detalles sobre si era cierto que conducía su auto mostrando el breve policial que se le fue otorgado cuando ella era parte de la PNP.

