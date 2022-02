Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco desmienten a Magaly Medina y la acusan de querer hacerles daño por rating

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco respondieron fuerte y claro a las críticas de Magaly Medina. (Foto: Instagram)

Se declararon la guerra. Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco rompieron su silencio luego que Magaly Medina decidiera criticarlos en su programa de espectáculos. La hija de Jessica Newton aclaró por qué dejó en visto a la conductora y negó haber abandonado a sus perros en un albergue.

A través de sus redes sociales, la pareja lanzó un contundente comunicado titulado “Basta de mentiras”, en el cual explicaron las razones por las cuales no respondieron los mensajes de la ‘Urraca’ cuando esta quiso visitar a su hijo.

Ambos admitieron que, tal y como se quejó la conductora días atrás, sí la dejaron en visto en el mes de noviembre. Sin embargo, lo hicieron porque Magaly les había demostrado que no le importaba realmente el bebé, sino capturar imágenes para luego emitirlas en Magaly TV La Firme.

“El día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo. Durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó ”, señaló en un inicio la pareja recién comprometida.

“ Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respeto la privacidad de nuestra familia. Ese día lloré y me molesté muchísimo, ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, indicaron.

NO ABANDONARON A SUS PERROS

En la última edición del programa de Magaly Medina, se dio a conocer que las mascotas de la pareja, Wakatay y Wakamole, fueron internados de manera permanente en un albergue ubicado en Pachacamac.

El equipo de Magaly TV La Firme informó que los canes ahora comparten un mismo espacio con alrededor de 30 perros de diferentes especies y estaban en jaulas. Como era de esperarse, la ‘Urraca’ lamentó las deplorables condiciones en las que ahora viven los supuestos engreídos de Cassandra y Deyvis.

Sobre esto, la pareja aprovechó la oportunidad para pedir disculpas públicas a Henry, dueño de Magic Dog, quien rescató a Wakatay cuando era un cachorro. A su vez, señalaron desde hace tiempo sus perros asisten a este albergue que se dedica a cuidar a mascotas por una temporada, pero eso no quiere decir que hayan sido abandonados.

“Tenemos una relación muy cercana con el establecimiento, la persona que fue entrevista el día de hoy (jueves 17 de febrero) es una cuidadora local y no la dueña, como se remarcó en la nota. Asimismo, el cachorro que se mostró NO es Wakatay, como así maliciosamente lo quisieron hacer creer, es un perrito que se puso ahí específicamente para evitar mordiese al reportero de Magaly, tal y como nos han indicado en Magic Doc. No cabe duda que los perritos tienen un instinto natural muy desarrollado ”, se lee en el documento.

“Nuestros perros no han sido abandonados, los vemos regularmente y así lo hemos visto en nuestras redes, estamos pendientes de ellos todos los días. La razón por la cual se encuentran temporalmente fuera de casa es porque la estamos remodelando”, aclararon.

MAGALY MEDINA BUSCARÍA HACERLES DAÑO

Finalmente, Cassandra y Deyvis lamentaron las recientes expresiones de Magaly Medina en su programa de espectáculos. Como se recuerda, dio a entender que la pareja la usa de “blindaje” para que no sean criticados en televisión y hasta dio razones para no ser más la madrina del menor.

“ Lamentamos mucho el hecho de que una persona busque formas innecesarias de causar daño. Soy una fiel creyente que nunca pierde aquel que da amor, pierde siempre el que no sabe recibirlo ”, finalizaron.

