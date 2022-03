Jefferson Farfán y la excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía, estarían saliendo: Mira aquí las pruebas

Jefferson Farfán estaría saliendo con Olenka Mejía. (Foto: Instagram)

Sería parte de una venganza. Muchos saben que entre Olenka Mejía y Yahaira Plasencia no existe una buena relación, especialmente porque la expareja del hermano de la salsera le ganó una demanda que la obliga a pagarle una fuerte suma de dinero. Sin embargo, esto no sería lo único, pues ahora el programa Amor y Fuego evidenció que la excuñada de la ‘Yaha’ estaría saliendo con Jefferson Farfán.

Según ha revelado el magazine de Willax Tv, el futbolista y la empresaria coincidentemente tienen fotografías en el mismo lugar, aunque ninguno de ellos aparece posando juntos.

Cabe precisar que en las imágenes se puede observar claramente que ambos estuvieron en el mismo ascensor que los llevaba al piso 17. Además, esto no es lo único, pues la sala y la habitación también son idénticas en las fotos que ellos han compartido en sus redes sociales.

El programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre no fue lo único que mostró, y es que en el informe que presentaron se puede observar como un carro que pertenece al popular ‘10 de la calle’ llega al edificio en el que se encuentra Olenka Mejía.

ESTARÍAN SALIENDO

Durante el magazine Amor y Fuente, una persona allegada a la pareja se puso en contacto con ‘Peluchín’ para confirmarle que Jefferson Farfán y la excuñada de Yahaira Plasencia se frecuentan en el edificio que se encuentra en Almendariz.

“ Rodrigo no reveles mi identidad, sí tengo entendido que van al piso 17 de ese edificio que está en Almendariz ”, indicó el conductor de televisión. Gigi Mitre también se mostró sorprendida al saber la noticia.

“¡Increíble! Está pareja si no me la esperaba (…) Es el mismo (piso), pero no importa después de la foto que hemos visto, la misma mesa, el mismo piso, el mismo marco ahí está ”, dijo.

Amor y Fuego evidenció que Jefferson Farfán y Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, se estarían frecuentando.

¿QUIÉN ES OLENKA MEJÍA Y QUÉ RELACIÓN TIENE CON YAHAIRA PLASENCIA?

Olenka Mejía es la excuñada de Yahaira Plasencia, puesto que tuvo una relación sentimental con Jorge Plasencia, hermano y manager de la salsera. Pese a que la relación fue corta, ellos se convirtieron en padres y al poco tiempo terminaron en malos términos.

En el año 2018, la empresario acusó al hermano de la salsera de no cumplir con su responsabilidad como padre, pues de acuerdo a las declaraciones de la misma Olenka, el hermano de Yahaira no se encontraba preparado para la paternidad.

“ Salí embarazada, mi hijo nació y él no quiso hacerse responsable de mi hijo. No hizo ningún gasto, me dijo que no quería hacerse responsable porque él no estaba preparado para ser padre. No me dio ni un solo sol, nada. Tampoco fue a ver al bebé el día que nació. Incluso, no quiso firmar a mi hijo”, declaró.

Debido a la negativa de Jorge Plasencia, Mejía lo demandó por pensión de alimentos pidiendo recibir 2500 soles a favor del menor mensualmente; sin embargo, el manager de la salsera señaló que solo ganaba 1100 soles mensuales como coordinador de la orquesta de su hermana, señalando que solo podía aportar con 300 soles.

