Alejandra Baigorria revela que buscará convertirse en madre con Said Palao en el 2023

En varias ocasiones Alejandra Baigorria ha expresado sus deseos de convertirse en madre, pues a sus 33 años uno de sus más grandes sueños es formar una familia. Es por ello que, en una secuencia de preguntas y respuestas en el programa En boca de todos, no dudaron en consultarle al respecto.

“Alejandra, ¿este 2022 encargas si o si a la cigueña?”, se le escucha decir a Micheille Soifer, quien era la encargada de hacerle las preguntas a la empresaria. Ante ello, no faltaron las risas y la exchica reality no dudó en responder.

La popular ‘gringa de Gamarra’ señaló que, si bien ha conversado con Said Palao sobre ser padres, su plan comenzaría a realizarse en el 2023, ya que por el momento se encuentra enfocada en sus negocios y seguir creciendo a nivel profesional.

“La verdad este 2022 no lo tengo planeado, pero sí lo hemos conversado con Said, él quiere su Saidcito y yo también pero yo creo que va a ser a partir del 2023 en adelante , capaz (...) Es algo que los dos queremos pero hacerlo con responsabilidad y en el momento indicado ”, expresó.

Asimismo, contó una pequeña anécdota en donde se demostraría que el chico reality está ansioso por cambiar pañales. “Ayer (09 de marzo) le decía que me dolía la cabeza y tenía náuseas y Said: ¿será el Saidcito?. No, no es (le dije)”, comentó Alejandra soltando varias carcajadas.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria y Said Palao hicieron oficial su relación a fines de enero del 2021 tras varios meses de estar en ‘saliditas’. Desde entonces se han mostrado como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y no dejan de presumir su amor en redes sociales.

Cabe resaltar que desde el año 2020, cuando todavía no se encontraba en una relación con el deportista, Alejandra Baigorria comentó en una entrevista que congelaría sus óvulos para no perder la oportunidad de convertirse en mamá. Incluso, en otro momento, señaló que estaba considerando la inseminación artificial.

ALEJANDRA BAIGORRIA DEFINDE A SAID PALAO ANTE CRÍTICAS

Alejandra Baigorria decidió responder al comentario que hizo una usuaria en la publicación de Said Palao en sus redes sociales días antes de culminar el 2021. El deportista compartió con sus seguidores una serie de fotografías donde se lucía junto a su pareja en un viaje a los Estados Unidos y no tardó en recibir algunas críticas.

Una cibernauta no se aguantó las ganas de criticar a la pareja y aseguró que la empresaria le paga todo al modelo. “Ella pagará todo, jajaja”, le escribió una seguidora, desatando la furia de la “gringa de Gamarra”.

La empresaria no se quedó callada y recalcó que tanto ella como el chico reality trabajan para viajar y darse otros gustos. “Qué ridícula es la gente que habla por hablar, jajaja, pero mientras nosotros somos felices y la pasamos lindo porque trabajamos ambos, duro, para darnos los gustos que podemos”, se puede leer en las primeras líneas del texto.

Asimismo, dejo entrever que la bloquearía de las redes. Cabe resaltar que fue el portal de Instarándula que compartió el mensaje que publicó la influencer.

“Así que si tanto sabes de mi vida, debes dormir conmigo o seguro eres mi tarjeta de crédito. ¡Anda vive tu vida! Esta gente es la que merece que todos la bloqueemos”, concluyó.

