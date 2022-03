Andy Polo: Hinchas femeninas de la ‘U’ protestan y rechazan su contratación

Hinchas de Universitario han mostrado su rechazo ante la contratación de Andy Polo.

“¡Lárguense todos los parásitos de la U, lárgate Andy Polo!”, este es uno de los mensajes que dejó Universitario Feminista, una de las cuentas de hinchas cremas en la red social Twitter que es administrada por mujeres. Esta organización independiente a la administración del club ha cobrado notoriedad al mostrar una postura firme y de rechazo contra la contratación del jugador, quien retornó al fútbol peruano luego de ser retirado de su equipo Portland Timbers en Estados Unidos por la serie de denuncias de su esposa Génessis Alarcón.

En medio de la conmemoración por el Día de la Mujer, este grupo de mujeres se organizó para realizar una marcha en contra del futbolista. La convocatoria la hicieron por medio de las redes sociales, acompañado del siguiente mensaje: “¡Andy Polo, no te queremos en la ‘U’! Rechazamos tu ingreso a nuestro club, no queremos jugadores que sigan perpetuando su violencia machista a mujeres. Para nosotras, esta contratación es una burla para todas las mujeres, pero sobre todo para las hinchas. No olvidamos que el actual administrador hipócritamente saluda a las mujeres en su día, mientras contrata a tipos que tienen denuncias de agresiones a mujeres. Tampoco olvidamos la violencia que ejerció contra las mujeres del fútbol femenino, al ningunearlas hasta”.

Hinchas de Universitario han mostrado su rechazo ante la contratación de Andy Polo. Créditos: Twitter.

La bandera de la ‘U’ estuvo presente en la marcha, vistiendo las calles de la capital con carteles que llevaban mensajes sobre la presencia de la mujer en esta sociedad. Es importante visibilizar este tipo de expresiones porque permite dejar antecedentes de lo que se puede lograr ante las injusticias. Cabe indicar, que desde hace muchos años, la presencia de las mujeres en los estadios ha ido en aumento, convirtiéndose en piezas clave de las hinchadas a nivel nacional.

Este panorama también se vive en los medios de comunicación deportivos, teniendo una presencia femenina más fuerte, desde camarógrafas hasta reporteras en la cancha que han marcado antecedentes en la profesión.

DENUNCIAS CONTRA ANDY POLO

El programa Magaly TV La Firme presentó las declaraciones de Génessis Alarcón sobre los maltratos recibidos por parte de su expareja, el jugador Andy Polo. Ella comentó que las primeras humillaciones y actos de violencia física se registraron cuando ella quedó embarazada de su primer hijo. Pese a los golpes que recibió, mantuvo la relación y tiempo después dio a luz a un nuevo integrante de la familia.

Como parte de su defensa, y estando en Estados Unidos, ella logró grabar con su celular unos audios donde se escucha a Andy Polo maltratándola y también a sus dos hijos. Este panorama lo vivieron en México y luego en Estados Unidos, países a los que acudieron por los contratos profesionales del jugador.

Los intentos por llegar a una conciliación fueron rechazados, por lo que ella se vio en la obligación de denunciar al jugador por pensión de alimentos. Las denuncias que se revelaron en el medio de comunicación causaron que la administración del Portland Timbers tomara la decisión de rescindir de sus servicios. Lo que llamó la atención es que en un periodo de tiempo fugaz, el denunciado logró concretar su contratación a Universitario, equipo de la Liga 1 del fútbol peruano.

Andy Polo y el mensaje que indignó a Magaly Medina tras denuncia por violencia doméstica. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Sin que esto sea suficiente, Alarcón comentó que el padre de sus hijos se ha desentendido de ellos, por lo que no recibe ningún tipo de apoyo para comprar alimentos ni prendas de vestir. En sus declaraciones, indicó que aún estando con ella, y sabiendo la situación que estaba viviendo, encontró conversaciones que confirmarían infidelidades del deportista.

Recientemente, la cadena ESPN reveló unos audios en los que se detallarían las acciones del club para frenar la demanda en contra del jugador, intentando sobornar a la víctima para que dejara las cosas en lo oculto y sin darlas a conocer a la prensa.

“Genessis Alarcón, esposa separada del ex Timber Andy Polo, alega que dos semanas después del incidente doméstico que involucró a Polo, dos representantes del Portland Timbers la visitaron y le ofrecieron cuidarla si ella no presentaba cargos. Timbers niega las acusaciones”, informó el periodista Jeff Carlisle en su cuenta oficial de Twitter.

“Ellos iban a ayudarme y asegurarse que mis hijos y yo no termináramos en la calle. Ellos iban a asegurarse que Andy sería el responsable por mí y mis hijos, pero eso nunca pasó. Me dijeron que esto se haría si no presentaba cargos”, publicó el hombre de prensa sobre lo que habría dicho la expareja de Polo.

