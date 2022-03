Magaly Medina celebra posible llegada de Andy Polo a Universitario: “Tiene que empezar a mantener a sus hijos”

Magaly Medina espera que Andy Polo sí se haga cargo de sus hijos. (Foto: Captura)

Magaly Medina no dudó en referirse sobre el posible regreso de Andy Polo al Perú tras haber aceptado la oferta del club Universitario de Deportes para pertenecer a su equipo para disputar el campeonato nacional de Primera División, denominado Liga 1.

Ante ello, la periodista se mostró a favor de la decisión del equipo de fútbol, pues sería motivo para que el deportista empiece a cumplir con la manutención de sus pequeños hijos luego de que la denuncia por alimentos saliera a favor de su exesposa.

“Esta es una buena noticia para lo hijos y para la esposa de Andy Polo; pero creo que es una mala noticia para los hinchas de Universitario. Según las páginas de deportes de diferentes diarios, dan por hecho la contratación del jugador a la ‘U’. Mientras no firme no hay nada dicho”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Recordemos que el futbolista fue despedido de los Portland Timbers de la MLS en Estados Unidos, tras las denuncias de abandono y maltrato físico que realizó la madre de sus hijos, Génessis Alarcón, a inicios de febrero en el programa Magaly TV La firme.

“Tiene que empezar a mantener a sus hijos tal como una juez lo ha ordenando. Le ha dando una pensión anticipada a sus hijos para que puedan atender sus necesidades primarias”, agregó la periodista tras leer algunas portadas de los medios de comunicación sobre el tema.

Asimismo, señaló que espera que la “U” lo obligue a pagar la pensión de alimentos, pues de lo contrario darán una mala imagen a uno de los equipos más queridos y con más hinchada del Perú.

“Ojalá que el club universitario haga que este hombre irresponsable entre en vereda y por lo menos por contrato lo obliguen (a cumplir con sus obligaciones como padre). Caso contrario darán una imagen muy mala al club. Nosotros no pararemos de cuestionar esa actitud machista e indignante”, precisó

“Si no quiere nada con su mujer, no nos importa, él tiene que mantener a sus hijos como lo hace cualquier padre responsable”, agregó la conductora este 07 de marzo en la edición de su programa.

Magaly Medina celebra posible llegada de Andy Polo a Universitario: “Tiene que empezar a mantener a sus hijos”. VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

Cabe resaltar que durante su pronunciamiento, la conductora de espectáculos leyó algunos comentarios que diferentes usuarios realizaron en Twitter tras revelarse la noticia. Cientos de cibernautas no dudaron en compartir su desacuerdo y rechazo sobre esta nueva contratación.

Por otro lado, Magaly Medina indicó que un par de goles sería suficiente para que los hinchas de Universitario olviden las graves denuncias realizadas por Genessis Alarcón.

“Esto es Perú estos chicos son ídolos de barro, les aseguro que mete un par de goles y todos se van a olvidar de los golpes, que no le pasa un sol a sus hijos, que a sus hijos aun no tiene colegio”, expresó.

“Espero que esa hinchada haya cambiado su pensamiento, porque a los hijos no se les abandona. Pueden querer mucho a su club y a los jugadores; pero la camisera no se ensucia con esas bajezas que no provienen de hombres”, añadió.

