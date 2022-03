Ricardo Arjona regresa a Perú: fecha, lugar, precio de entradas y más detalles de su gira mundial Blanco y negro

Ricardo Arjona regresa a Lima. (Foto: Difusión)

Ricardo Arjona confirmó su regreso a nuestro país. El cantante brindará un concierto el próximo 9 de septiembre en La Pelouse del Jockey Club del Perú. Los boletos estarán disponibles desde este 12 de marzo a través de Joinnus.

No es la primera vez que llega el cantante guatemalteco a nuestro país, es por ello que muchos de sus fans peruanos no han dudado en expresar su emoción en las redes sociales al saber que dentro de unos meses se reencontrarán con el artista. Hasta el momento no se da detalles del precio de las entradas. Sin embargo, aquí te dejamos los detalles de la venta y preventa de los boletos.

¿EN QUÉ FECHAS INICIA LA PREVENTA Y VENTA DE LOS BOLETOS PARA VER A RICARDO ARJONA?

La preventa para el club de fans Mundo Arjona inicia el 12 y termina el 13 de marzo, la preventa exclusiva con tarjetas BBVA va desde el 14 al 16 de marzo, hasta agotar stock. Cabe señalar que cuenta con un 20% de descuento. La venta regular, con cualquier medio de pago, inicia el 17 de marzo.

Ricardo Arjona se encuentra en Europa con su Blanco y negro tour, en donde realizó 19 conciertos. A fines de marzo continuará con su gira en Estados Unidos, donde brindará 30 presentaciones, para luego seguir con su tour por Latinoamérica.

Ricardo Arjona regresa a Perú. (Foto: Instagram)

DETALLES SOBRE BLANCO Y NEGRO

Su trabajo más reciente es Blanco y negro, un álbum que ha tenido gran éxito en las plataformas digitales. Además, recibió una nominación al Grammy americano por Hecho a la antigua. No contento con ello, ha logrado el billón de vistas del videoclip de “Fuiste tú”, canción junto a Gaby Moreno.

Cabe resaltar que todos los shows que viene presentando Ricardo Arjona en España logran sold out, además de repetir el palto en París, New York, Boston, Miami, Puerto Rico, Orlando, Alburquerque, Tucson, tres conciertos en Chile; cuatro en Argentina, y nuevas fechas en Londres, París, Zurich, Colonia, Roma, Milán, New York, Miami, Puerto Rico, Santiago de Chile, Buenos Aires, San Antonio, Atlantic City, Tampa, Fort Myers y Las Vegas.

CANTÓ EN EL METRO DE NUEVA YORK Y NO LO RECONOCIERON

Hace unos meses, Ricardo sorprendió al cantar en el metro de Nueva York donde muchos no lo reconocieron. Aunque se quedaron apreciando su voz, muchos pensaron que se trataba de un imitador del cantante. “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro”, señaló en aquella ocasión su cuenta de Instagram.

“Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, dijo también el artista desde sus redes sociales. Cabe indicar que Ricardo Arjona ya tiene un pasado como artista callejero, pues en 1985 cantaba en la peatonal Florida, en la ciudad de Buenos Aires.

