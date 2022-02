Flor Polo rompe en llanto al recibir tierna sorpresa de Susy Díaz y sus pequeños hijos

Flor Polo Díaz rompe en llanto en día de su cumpleaños. (Foto: Captura TV)

Flor Polo en las últimas semanas no la pasó nada bien luego de anunciar en un comunicado que su matrimonio con Néstor Villanueva había llegado a su fin; sin embargo, en el día de su cumpleaños, ella recibió una sorpresa por parte de sus hijos y su mamá Susy Díaz.

La animadora de eventos no pudo evitar romper en llanto al hablar sobre su mamá y todo lo que aprendió de ella a lo largo de los años, pues siempre ha estado a su lado para aconsejarla en sus momentos más difíciles.

“Me dice que soy fuerte, que siga saliendo adelante por mis hijos, ella me demostró ser fuerte cuando yo era pequeña y ahora estoy siguiendo sus consejos. Le agradezco porque cuando tengo un problema ella está conmigo para darme un abrazo y también tranquilidad ”, indicó.

En otro momento, Florcita Polo contó que tras haberse separado de su esposo, ella regresó a vivir con su mamá. “ Después de 14 años volvemos a vivir juntas , Dios nos mandó otra vez y decidí estar con mi mamá siempre. Te amo mamá”, añadió.

Asimismo, Susy Díaz tomó la palabra y señaló que su hija no puede estar deprimida por su separación, además contó que el día de ayer, jueves 10 de febrero, Polo Díaz se reunió con Néstor Villanueva y estuvieron hablando durante un buen tiempo, por lo que le pidió que solucione sus problemas.

“La vida tiene que continuar y tú la tienes que disfrutar, la vida no es aburrida, solo comer, dormir y trabajar. Bueno, tiene que conversar bastante con Néstor, tiene que haber una buena comunicación por los bebés. Yo pido a Dios que se amisten ”, indicó.

SUS HIJOS LA SORPRENDER

Las sorpresas para Florcita no acabaron en ese momento, pues sus hijos Adriano y Estefano ingresaron al set de En Boca de Todos acompañados de mariachis para dedicarle el tema ‘Las mañanitas’ a su progenitora.

Al ver esta tierna escena, la animadora no pudo evitar romper en llanto y hablar sobre lo importante que son sus hijos en su vida. “ Mis hijos son lo mejor de mi vida. Le agradezco a Dios por darme a dos hijos maravillosos que son el motor y motivo de mi vida que hacen que yo siga saliendo adelante”, precisó.

Además, Flor aclaró que pese a su reciente ruptura amorosa, ella sigue trabajando para que sus hijos la vean y se sientan orgullosos de ella. “Yo sigo saliendo adelante para que ellos se sientan orgullosos de que yo sea su madre”, sentenció.

FLOR Y SU SENTIDO MENSAJE POR SU CUMPLEAÑOS

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria recordó que el año pasado no pudo festejar su cumpleaños porque contrajo COVID-19. “Un día como hoy nací para ser feliz y disfrutar de esta maravillosa vida. Gracias, Dios por darme un año más vida, mi cumpleaños del año pasado no fue el mejor, la pasé con COVID y muy mal, pero tú me diste una oportunidad para seguir en la vida ”, se lee en el inicio.

“Cada año nos depara cosas buenas y depende de nosotros convertirlas en oportunidades positivas; por eso, hoy celebraré la vida. Muchas gracias a mi familia, amigos y seguidores por todos sus lindos mensajes y buenos deseos. Dios me los bendiga. Feliz vuelta al sol”, añadió.

