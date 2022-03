Joselito Carrera: Su novia lo defiende y asegura que Sully Sáenz es solo su compañera de trabajo tras ser captados juntos

Margely Shialer negó haber discutido con el conductor televisivo. (Foto: Instagram)

Joselito Carrera se encuentra en medio de la polémica después de ser captado en una comprometedora situación con Sully Sáenz por las cámaras de Amor y Fuego mientras se encontraban en una parrillada en el departamento del conductor Juan Carlos Orderique.

Es por ello que, la reportera del magazine de Willax TV fue en busca de la pareja del conductor para preguntarle si continuaba en una relación con él. Margely Shialer comenzó señalando que para ella, las imágenes de Joselito y Sully bailando muy de cerca no significan nada más que una confianza entre amigos.

“Si me preguntan qué veo ahí (por el ‘ampay’), veo un compartir, veo confianza obviamente Sully y Joselito se conocen hace mucho tiempo y hay mucha confianza de por medio por un tema de trabajo”, señaló la también conductora televisiva.

Asimismo, afirmó que conoce a Sully Sáenz. Recordemos que los tres personajes en mención trabajan en el programa ‘Emprendedor ponte las pilas’ de América Televisión. “Sí, por su puesto (la conozco) trabajamos ahí (en el programa) y todos somos compañeros de trabajo”.

“Es una reunión donde todos están compartiendo. A veces pasan estas cosas, pero creo que es parte de un compartir”, indicó Shialer, afirmando que ella también había sido invitada a la parrillada pero que no pudo asistir: “Yo ya sabía que esta reunión se estaba dando. Yo también iba a ir, pero no pude ir porque estaba trabajando”.

Finalmente, volvió a resaltar que para ella no hay ningún inconveniente que Joselito Carrera haya sido captado junto a Sully Sáenz, pues al no haber ningún beso ni ser vistos agarrados de la mano, todo estaría muy bien en su relación.

“Yo no he visto nada sinceramente. Te soy sincera, no veo nada malo, él es así, es parte de su personalidad también y no vamos a negarlo, todos lo conocemos y sabemos como es él. Yo sí (confió en él) y todo súper bien”, concluyó.

Por otro lado, desmintió haber discutido con el también actor. Esto luego de que hayan sido grabados aparentemente peleando a las afueras de una pollería, ya que a ella se le ve tirando la puerta del auto y haciendo gestos airados.

“Parece [que estamos peleando], estamos conversando a dónde vamos a ir. Esa persona no sé qué le decía, lo estaba saludando. A veces por el ángulo puede parecer. Pero estamos super bien. Mantenemos buena comunicación”, dijo.

¿QUÉ PASÓ EN EL AMPAY DE JOSELITO Y SULLY?

Como se recuerda, el pasado 7 de marzo, Amor y Fuego difundió un ‘ampay’ donde se le ve a Joselito Carrera junto a Sully Sáenz. En el video se puede apreciar al presentador de televisión apoyándose con sus dos brazos en una luna y en medio está la conductora.

En otro video se ve a la exchica reality subiendo a la camioneta de Joselito Carrera, al parecer el animador la llevó a su casa. Cabe señalar que la exchica reality se encuentra soltera desde hace varios años.

¿QUÉ DIJO JOSELITO CARRERA SOBRE EL AMPAY CON SULLY SÁENZ?

El conductor negó que exista algún tipo de relación entre él y Sully Sáenz, pues solo existe confianza de amigos. “¿Conmigo? ¡No, nada que ver!”, indicó Carrera en entrevista para El Popular. Asimismo, detalló que no solo se reunión con la exmodelo, sino también con sus demás compañeros de trabajo y volvió a insistir que solo existe una bonita amistad.

