Angie y Lorna Cepeda sorprenden a sus seguidores al protagonizar divertido video en Tik Tok

Las actrices y también hermanas colombianas Angie y Lorna Cepeda dejaron sorprendidos a sus fanáticos al protagonizar un divertido video en la plataforma de Tik Tok demostrando que tienen talento para la danza y que están muy unidas.

Ambas pertenecen a la lista de las actrices más reconocidas en su país natal, pues han sabido ganarse el corazón de sus seguidores. Por un lado, Lorna alcanzó su popularidad al interpretar el personaje de la ‘Peliteñida’ en la exitosa serie “Betty, la fea”. Mientras que Angie hizo lo propio y su actuación de Juana Valentina en la telenovela de 1997 “Las Juanas”, la llevó ha alcanzar el éxito.

En los últimos días, las hermanas Cepeda decidieron compartir a través de las redes sociales el video donde se puede observar que las dos disfrutan de bailar distintos géneros musicales como bachata, salsa y merengue.

El clip que también fue publicado en Instagram, rápidamente llegó a más de 170 mil “Me encanta” y miles de comentarios en donde se llevan los halagos de sus fans. Incluso, algunos resaltan su gran parecido y sus habilidades para los ritmos latinos.

Cabe resaltar que en su momento existieron rumores de un posible distanciamiento entre las dos. incluso, Lorna se llegó a cambiar de apellido a “Paz” luego de casarse con su mánager Eduardo Paz, ya que no quería que la relacionen con su hermana. Angie ya era una reconocida actriz y su fama no dejaría que Lorna sea conocida por sus propios méritos.

“Si me dejaba (el apellido) Cepeda iban a decir que por ser hermana de Angie todo me era más fácil. Así que me puse el apellido de mi marido (...) Como ella empezó en la actuación antes que yo, y a mí me fue peor siendo su hermana, porque yo no existía, era “la hermana de Angie... Yo quería hacer mi carrera sola y me daba terror que ya hubiera una famosa en la familia”, dijo en una entrevista para un diario argentino.

Con Eduardo Paz convivió ocho años y luego se casó en noviembre del 2001. Fruto de su relación tuvo dos hijos. Cabe resaltar que Lorna tiene una hija de una pareja anterior a Paz. A los dos años, su matrimonió culminó y Lorna tuvo que cambiarse nuevamente el apellido a Cepeda desde abril del 2009.

Sin embargo, actualmente Angie y Lorna Cepeda se lucen más juntas que nunca y no dudan en unirse a los múltiples trends que se vuelven viral en Tik Tok.

LORNA CEPEDA FUE DIAGNOSTICADA CON CÁNCER

Lorna Cepeda recibió una de las noticias más difíciles que tuvo que enfrentar durante el año 2016. Le diagnosticaron cáncer de piel luego de que ella notara un extraño sangrado en su espalda. Tras realizarse varios exámenes, se determinó que padecía de esta enfermedad.

Según contó la actriz, se asustó mucho cuando recibió los resultados, pero supo afrontarlo y después de algunas intervenciones quirúrgicas, logró superar el mal. “Fue un milagro divino, Dios me sanó a mí totalmente. Me toca seguir cuidándome (…). Cada vez que me veo una cicatriz es como lo agradecida que estoy con la vida de estar viva”.

