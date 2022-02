Anthony Aranda envía tierno mensaje en vivo a Melissa Paredes tras cumplir 3 meses de relación

Anthony Aranda le dijo "Te amo" en vivo a Melissa Paredes. (Foto: Captura TV / Instagram)

Anthony Aranda estuvo por primera vez en el set de En boca de todos para participar en una secuencia de preguntas y respuestas. Esto luego de ser presentando como uno de los jales de la nueva temporada de estuvo por primera vez en el set de En boca de todos para participar en una secuencia de preguntas y respuestas. Esto luego de ser presentando como uno de los jales de la nueva temporada de Esto es Guerra.

Durante su presencia en el programa, el bailarín le pidió a Tula Rodríguez unos segundos para enviarle un mensaje a su actual pareja Melissa Paredes por los tres meses de relación que está cumpliendo este 24 de febrero.

El coreógrafo aprovechó la oportunidad para expresar su amor en televisión nacional y aseguró que apoyará a la ex reina de belleza en todo momento. Además, no dudó en decirle que la amaba.

“Mi amorcito quiero mandarte un beso súper grande. Tú sabes que te amo mucho y mientras tú me lo permitas, siempre estaré de tu mano apoyándote. Te amo”, dijo causando algunos suspiros en los conductores.

Como se recuerda, ambos iniciaron su relación en medio de polémicas. La modelo fue captada con el bailarín en el mes de octubre, cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba. Tras divorciarse, los jóvenes oficializaron su relación en enero. Según señaló la modelo en una entrevista, son enamorados desde el mes de diciembre.

Por otro lado, la conductora le consultó si le afectaban las críticas que ha recibido su nuevo romance y qué le podría decir a todas aquellas personas que han hablado positivamente o negativamente de ellos.

“Es normal que haya críticas, pero sí hay que tener un poquito de cuidado de cómo se maltrata o se hiere a una persona o a una mujer. Yo los tomo por quién viene, pero hay personas que son un poco más sensibles entonces estaría mejor si la gente se demora dos segundos antes de decir algo”, sentenció

ANTHONY ARANDA DICE QUE MELISSA PAREDES ES SU MANAGER Y ELLA LE PIDE PARTE DE SU SUELDO

Anthony Aranda decidió brindar una entrevista A América Hoy, resaltando que está muy enamorado de su pareja, pero no tiene planes de matrimonio. “¿Melissa ha negociado para que estén acá?”, preguntó el reportero. “No, eso es mentira”, respondió el bailarín, sorprendiendo con lo que diría después.

“Melissa es mi representante lo tengo que decir. Es mi mánager, pero esta vez negocié yo. ¿Negociaron un paquete (los dos)? Bueno fuera”, dijo.

Tras ello, Melissa Paredes utilizó sus historias de Instagram para pedirle que le de parte de su sueldo, ya que sus declaraciones causaron gran sorpresa en la misma exconductora de televisión, quien al verlo ingresar a su casa no dudó en sacar su celular para grabar un video consultándolo sobre este tema.

“Escúchame, ¿así que soy tu manager? ¿Qué dónde salió eso? Lo has dicho por todos lados... Recién me entero”, se le escucha decir inicialmente a Melissa Paredes mientras que Anthony Aranda se muestra bastante nervioso.

Asimismo el bailarín comentó que lo dijo en broma para que los programas de espectáculos hablen con más ganas sobre él. “Tanto que molestan, para que hablen con ganas... Mi amor si hacen el circo, hay que reírnos un poquito”.

“¡No, no, no!... Ven acá, porque me has dado una gran idea... Yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí (...) Debo comprar los útiles, y ya que soy tu represéntate oficial según tú... Ahorita te hago firmar contrato“, dijo Melissa Paredes, a lo que luego Anthony Aranda accedió.

Melissa Paredes le exigió a Anthony Aranda un pago luego que él asegurara que ella es su manager.

