Esto es Guerra comenzó el programa celebrando el Día de la Mujer resaltando la lucha por la igualdad de género

Johanna San Miguel y María Pía Copello enviaron contundente mensaje por el Día de la Mujer. (Foto: Captura TV)

Este 08 de marzo, Esto es Guerra se unió a la lista de programas que no dudaron en celebrar el Día Internacional de la Mujer con mensajes de reflexión. Es así como este martes las conductoras Johanna San Miguel y María Pía Copello iniciaron el reality resaltando a la mujer.

La primera en pronunciarse fue la animadora infantil, quien envió un fuerte abrazo a todas las féminas a nivel nacional. “Un abrazo muy fuerte a todas las mujeres luchadoras, emprendedoras, fuertes, maravillosas del Perú y del mundo. Hemos avanzado pero todavía queda mucho por hacer”.

Rápidamente la actriz cómica, aseguró que la lucha por la igualdad de género aún continúa pese a los avances que ha tenido en las últimas décadas.

“Hemos avanzado pero nos falta demasiado. Hoy se conmemora de hace décadas, una lucha que empezó por la igualdad laboral de las mujeres. A través de las décadas pasadas, muchas mujeres han luchado porque nosotras votemos y tengamos la igualdad de condiciones“, señaló.

“La lucha continúa, cuando tú salgas a la calle y no tengas miedo de llegar a tu casa, ese día podemos celebrar”, agregó Johanna San Miguel y a lo que María Pía resaltó: “Lo que me da muchísima esperanza es que cada vez estamos más unidas que nunca y más fuertes”.

Tras sus primeras palabras, dieron pase a un corto video que preparó la producción para conmemorar el Día de la Mujer. Antes de comenzar con la competencia, María Pía Copello aprovechó el momento para enviarle un mensaje a su madre, quien fue operada el día de hoy.

“Quiero dedicarle este programa a mi mamá, un beso gigante y vamos a salir de esta. Mi mami ha tenido una operación hoy y felizmente todo bien. Te quiero muchísimo y desde donde estés, gracias por haberme hecho la mujer que me has hecho, tan fuerte”, expresó.

Finalmente, Johanna recalcó que el respeto hacía las mujeres viene desde la crianza en casa. “Un abrazo a todas las mujeres que nos ven en todas las plataformas y también para todos los hombres que están con nosotras en este lucha porque nosotras criamos a nuestros hijos y hay que enseñarle a como llevar una educación donde las mujeres merezcamos el derecho y el respeto que merecemos. ¡Vamos mujeres!”, concluyó.

Esto es Guerra comenzó el programa celebrando el Día de la Mujer resaltando la lucha por la igualdad de género. VIDEO: América TV / Esto es Guerra

MELISSA LOZA ENVIA MENSAJE POR EL DÍA DE LA MUJER

En el marco por el Día Internacional de la Mujer este 08 de marzo, Melissa Loza aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres a través de las cámaras de En boca de todos. Cabe resaltar que, en dicha fecha no solo se trata de felicitar a las mujeres sino que, también, se conmemora los años de lucha de miles de mujeres para que se respeten sus derechos.

“Que nadie les diga que no pueden alcanzar sus sueños. Luchen hasta el final por lo que quieren siempre y bien paradas y firmes de la mano del más grande, de Dios. ¡Arriba mujeres!”, dijo recibiendo el aplauso de los demás presentes en el set.

“Cuídense mujeres, cuiden a sus hijos y a sus familias. Que no hayan envidias ni malos sentimientos Que no existan esos rencores, salgan, boten todo eso y entréguenselo a Dios y salgan adelante. Pónganse más fuerte porque lo que no mata, te hace más fuerte. Y si van a voltear, volteen para tomar impulso y salir adelante con todo”, agregó.

Melissa Loza y su contundente mensaje por el Día de la Mujer. VIDEO: América TV/ En boca de todos

