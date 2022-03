Tatiana Astengo y su potente mensaje por el Día de la Mujer: “No soy frágil como una flor, soy frágil como una bomba”

Tatiana Astengo conmemora una fecha más de la lucha de las mujeres. (Foto: Instagram)

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, y si bien es cierto en esta fecha se suele felicitar a las mujeres, es importante saber que es mucho más que eso. Se conmemora los años de lucha de miles de mujeres para que se respeten sus derechos. Esto lo tiene presente Tatiana Astengo, quien se encargó de recalcarlo a través de sus redes sociales. La artista pidió que en lugar de felicitarla, se unan a su lucha.

Cabe recordar que la actriz es muy asidua a compartir sus opiniones sobre la coyuntura política del país, participar activamente en las protestas ciudadanas y levantar su voz para hacer valer los derechos de las mujeres. En esta ocasión, por ser 8 de marzo, la actriz no dudó en dedicar un post al respecto.

“Hoy no se “felicita”, hoy se conmemora una lucha, si quieres saludar, mejor únete y aporta a la lucha” , escribió la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio, adjuntando los tag #igualdad #8Marzo2022 y #IgualdadDeGenero.

Además, publicó una foto donde se ve su rostro, con la descripción: “No soy frágil como una flor, soy frágil como una bomba #8M” , logrando el respaldo de miles de sus seguidores.

Tatiana Astengo pide que conmemoren el 8 de marzo uniéndose a la lucha. (Foto: Twitter)

ROSA MARÍA PALACIOS: LA PANDEMIA AGRAVÓ LAS COSAS

Sin embargo, ella no es la única que se ha pronunciado sobre esta fecha, la periodista Rosa María Palacios indicó que la pandemia ha retrasado lo logrado después de una lucha por muchos años.

“Hoy #8Marzo2022 ningún avance respecto a #8Marzo2021. La pandemia solo agravó las cosas: convivencia con el agresor, perdida de empleo, reducción de ingresos y el asumir todo el trabajo domestico. Y un gobierno que no entiende nada o no quiere entenderlo”, escribió la conductora de TV en su cuenta de Twitter.

Rosa María Palacios preocupada por el retroceso ante la pandemia. (Foto: Twitter)

PAMELA VÉRTIZ Y SU PEDIDO AL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO

La comunicadora Pamela Vértiz también uso sus redes para referirse a la fecha. Esto tras el reciente discurso del presidente Pedro Castillo, quien felicitó a las mujeres trabajadoras que luchan por el reconocimiento de sus derechos en una sociedad machista.

“Aplaudo el mensaje. Pediría que empiece por casa: en su gabinete solo hay 3 mujeres; hay ministros con denuncias por violencia física/psicológica. En su gabinete el ministro del interior ofrece discurso a modo de elogio, basado en los estereotipos machistas que arrinconan a las mujeres”, escribió la periodista.

Es de público conocimiento que las mujeres no siempre han gozado de varios derechos fundamentales. Si retrocedemos en el tiempo, encontraremos que muchas no podían trabajar, y si lo hacían se les pagaba muy poco, tampoco podían votar, entre otras cosas más. Muchas ya quedaron en el pasado; sin embargo, aún hay algunas cosas que permanecen en la sociedad. Pero ¿Cómo es que se logró dejar esa etapa retrógrada y nefasta atrás? Conoce el origen y la razón por la cual se conmemora el 8 de marzo el Día de la Mujer.

Pamela Vértiz y su pedido al presidente Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

¿POR QUÉ SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER?

Según diversos historiadores el origen de El Día Internacional de la Mujer nace desde principios del siglo XX. Pero eso no quiere decir que años anteriores las mujeres no buscaban acceder a los mismos derechos que los hombres tenían. De hecho a finales del siglo XIX donde el mundo veía el nacimiento de la industrialización las mujeres salieron a marchar para obtener trabajos, mejores salarios y un horario laboral digno y no explotador.

Es en 1908, que se da una huelga masiva. Alrededor de15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo lo que tanto anhelaban: horarios más cortos, mejores salarios y derecho al voto.

En 1910 en una Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague, Clara Zetkin activista comunista de Dinamarca y defensora de los derechos de la mujer fue quien sugirió la creación de un día internacional y las 100 mujeres presentes en aquella conferencia, quienes además eran procedentes de 17 países, aceptaron la propuesta por unanimidad. Este día se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza.

Luego el primer Día Nacional de la Mujer se observó en los Estados Unidos el 28 de febrero. Así que para EE.UU. el día se celebró el último domingo de febrero hasta 1913.

Sin embargo, no fue hasta 1975 que las Naciones Unidas hicieron oficial el día y lo celebraron. Y en 1996 se creó el primer tema anual denominado “Celebrando el pasado, planificando para el futuro”.

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer, lo que gira entorno al Día de la Mujer. Foto: EFE

¿POR QUÉ SE CELEBRA UN 8 DE MARZO?

El origen de la fecha escogida está en el año 1917, cuando las mujeres rusas hicieron huelgas en las que exigían “pan y paz” en medio de la guerra. Es así que las féminas del Kremlin comenzaron a celebrar dicho día el 23 de febrero, que caía el último domingo del mes en mención.

Pronto, se acordó que el Día Internacional de la Mujer se marcaría anualmente el 8 de marzo según el calendario gregoriano (calendario universal), ya que en coincidía con el 23 de febrero del calendario juliano (que en aquellos años manejaba Rusia). Desde entonces, el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo.

Como ya lo mencionamos la ONU recién reconoció el día a nivel mundial en 1975. Sin embargo, hay otro precedente importante que sucedió el 8 de marzo de 1857, donde cientos de mujeres llamadas “garment workers” organizaron una huelga para que se les reconozca salarios dignos, pero al alzar su voz fueron reducidas por la policía de Nueva York.

El 25 de marzo de 1911 una tragedia enlutó a cientos de familias. La fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York se incendió y 123 trabajadores inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, murieron calcinadas. La víctima más adulta tenía 43 años y la más joven, 14 años. El dolor se convirtió en motor para exigir una igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

