Karol G, Harry Styles, Coldplay, Sebastian Yatra y más: fechas y lugares de sus conciertos en Lima este 2022

Conciertos en Lima: conoce los artistas que visitarán el país en los próximos meses.

Luego de casi dos años de pandemia, las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en Perú se han ido relajando. Las autoridades han priorizado que los negocios puedan volver a funcionar con normalidad, al punto que se eliminó el toque de queda y los aforos se dejaron de medir por porcentajes para ahora solicitar que se mantenga la distancia de un metro en lugares cerrados.

Esto ha tenido un impacto directo en los espectáculos en vivo. Por ejemplo, ya desde hace un tiempo, los eventos al aire libre tenían aforo del 100%, pero ahora incluso con los cuidados necesarios, se podrían realizar shows en escenarios cerrados. Cabe indicar que uno de los rubros más golpeados es el de los eventos artísticos como música y teatro.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha visto un desembalse de conciertos. El efecto del encierro ha generado que muchos shows pendientes se lleven a cabo y es así como hemos visto el anuncio de espectáculos de artistas como Karol G, Bad Bunny, Coldplay, entre otros. También llama la atención que varios de los conciertos ya están con todas sus entradas vendidas, lo que se conoce como sold out.

Aquí te presentamos una lista de los próximos conciertos en Lima, para los meses siguientes:

MARTIN GARRIX

Fechas: 19 de marzo

Lugar: Arena Perú

Entradas desde 545 soles

El DJ neerlandés Martin Garrix llega nuevamente a nuestro país, pero en esta ocasión para realizar su propio concierto para el público peruano fanático de la música electrónica. La cita está pactada para el próximo 19 de marzo en el Arena Perú.

JOSÉ LUIS PERALES

Fechas: 23 de marzo

Lugar: Gran Teatro Nacional de San Borja

Entradas desde S/ 39.50

Fecha: 25 y 26 de marzo 2022

Lugar: Arena Perú (Surco)

Entradas desde S/ 212 en Teleticket

Tras el largo impasse provocado por la pandemia de coronavirus a nivel mundial, la banda fundacional del reggae roots en español liderada por Guillermo Bonetto reconectará en forma presencial con el público peruano.

CAMPO DE ALMAS

Fecha: 28 de marzo 2022

Lugar: Teatro MUnicipal de Lima

Entradas desde S/ 52 en Joinnus

Con mucho entusiasmo, la banda anuncia que ya recibieron la confirmación para las nuevas fechas del concierto postergado por los 25 años de CDA.

SERVANDO Y FLORENTINO

Fecha: 30 de abril 2022

Lugar: Teatro MUnicipal de Lima

Entradas desde 59 soles en Teleticket

En tu ciudad World Tour este 30 de abril para revivir sus mejores hits como “Una fan enamorada”, “Dónde estará”, “Te regalo la Luna” y más”, se lee en la publicación.

ANA TORROJA

Fecha: 14 de mayo 2022

Lugar: Auditorio Colegio Santa Úrsula (San Isidro)

Entradas desde S/ 32.50 en Teleticket

La intérprete española regresa a los escenarios con su nueva gira, “Tour Volver”. Este show no solo mostrará los nuevos caminos de Ana Torroja, la gira propone un recorrido por toda su carrera, en la que no faltarán temas inolvidables de Mecano como “Cruz de navajas”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “Hijo de la luna” o “La fuerza del destino”.

KISS EN LIMA

Fecha: 4 de mayo 2022

Lugar: Arena 1 de la Costa Verde

Entradas desde S/ 246 en Teleticket

El regreso de KISS al Perú se realizará después de 10 años de su histórico primer concierto. Sin embargo, ahora será mucho más especial y emotivo porque se tratará de la última vez que podremos ver al cuarteto, conformado por Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra).

RAUW ALEJANDRO EN LIMA

Fecha: 6 de mayo

Lugar: La Pelousse del Jockey Club

Entradas desde S/ 113.90 Agotadas

El artista puertorriqueño que ha batido todos los récords en Spotify y tiene millones de seguidores en Youtube, llega a nuestro país este 8 de Marzo para presentarse en La Pelouse del Jockey Club como parte de su gira WORLD TOUR 2022. Tocará sus grandes éxitos, como: Todo de ti, Tiroteo, Tattoo, 2/catorce, Reloj, Fantasía y muchos temas más.

(Foto: Franco Fafasuli)

PIMPINELA: 40 ANIVERSARIO

Fecha: 7 de mayo

Lugar: Plaza Arena

Entradas desde 169 soles en Teleticket

Pocos artistas pueden festejar cuatro décadas sobre los escenarios de medio mundo con la vigencia y convocatoria de los hermanos Lucía y Joaquín Galán. El dúo se presentará en Perú con su nuevo tour en Lima; en el mes del Día de la Madre. Creadores de un estilo único, es uno de ellos, y lo festejan con un nuevo espectáculo “40th Aniversario”. Un concierto plagado de grandes y nuevos éxitos que hará emocionar una vez más a un público de todas las edades que los sigue incondicionalmente de generación en generación.

RAPHAEL TOUR 6.0

Fecha: 11 de mayo

Lugar: Arena Perú

Entradas desde 176 soles

Raphael regresa a los escenarios para celebrar por todo lo alto sus 60 años de impecable trayectoria. Este 2022, el artista recorrerá América para festejar junto a su público aquellas canciones que ya forman parte de la memoria colectiva de nuestro país; así como los nuevos temas de ‘Raphael 6.0′; su último proyecto y con el que se posicionó, una vez más, en lo más alto de la lista de ventas.

THE KOOKS

Fecha: 24 de mayo

Lugar: Arena 1

Entradas desde 130 soles

El famoso grupo británico The Kooks anunció su gira mundial para celebrar los 15 años del álbum que los presentó por primera vez al mundo Inside In/Inside Out y los convirtió en la banda sonora indie de toda una generación. THE KOOKS llega a Lima tocando todos los éxitos de su carrera en ARENA 1 de la Costa Verde. Las entradas estarán a la venta en la plataforma de Teleticket a partir del 26 de febrero.

Fecha: 1 de junio 2022

Lugar: Arena Perú (Surco)

Entradas desde S/ 200.80 en Teleticket AGOTADAS

El ídolo juvenil confirmó que llegará al Perú para ofrecer un concierto como parte de su primera gira mundial para presentar su álbum debut como solista “WALLS”. Hasta el momento, Tomlinson registra la sorprendente cifra de mil millones de reproducciones en Spotify, así como una enorme masa de seguidores en las redes sociales, que supera los 54 millones de fans.

Fecha: 4 y 5 de junio 2022

Lugar: Arena 1 Costa Verde

Entradas desde 157 soles en Joinnus

“Por fin puedo anunciar que nos vamos con El Bichota Tour por Latino América. Esta vez reloaded/ recargado. Vamos a pasar un chimba juntos. (Pre venta Mañana) Que no te lo cuenten. Los Amoooo, puesss”, escribió la cantante urbana en su cuenta de Instagram, el cual acompaña con un video que proyecta la fuerza y energía la artista.

Karol G brindará segundo concierto en Perú. (Foto: Instagram)

CNCO - ROMBAI - ABRAHAM MATEO

Fecha: 25 de junio 2022

Lugar: Arena Perú (Surco)

Entradas desde S/ 137 en Teleticket

CNCO, Rombai y Abraham Mateo llegarán a Lima este 25 de junio del 2022 para brindarnos un concierto exclusivo desde Arena Perú. ⁣

GIANMARCO 30 AÑOS

Fecha: 16 de julio

Lugar: Estadio Nacional

Entradas desde 40 soles en Teleticket

Gianmarco celebra su carrera artística a lo grande con un espectáculo completo en el estadio Nacional.

JUNTOS EN CONCIERTO XII

Fecha: 13 de agosto 2022

Lugar: Estadio San Marcos Lima

Entradas desde S/ 70 en Teleticket

Próximamente se revelarán a las 12 estrellas latinas que se presentarán en el Festival Latino del Perú.

SEBASTIÁN YATRA

Fecha: 19 de agosto

Lugar: Arena Perú

Entradas desde 138.70 soles

Este 2022, el artista colombiano del momento, llega a Lima como parte de su gira Dharma Tour donde nos presentará uno de sus shows más espectaculares e impresionantes que ha hecho. Yatra es reconocido mundialmente como uno de los artistas latinos más influyentes e importantes de nuestra época. Algunos de sus éxitos como Tacones Rojos, Pareja del Año, Chica Ideal, No hay Nadie Más, Melancólicos Anónimos, Traicionera, Un año, Devuélveme el corazón y muchos más podrás cantarlas en este gran y único concierto.

Fecha: 20 de setiembre 2022

Lugar: Estadio Nacional

Entradas desde S/ 172.50 en Teleticket

La banda inglesa regresa a Lima como parte de su gira ‘Music of the Spheres’. Como acto previo, se presentará la reconocida cantante Camila Cabello.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 19: Singer Sebastián Yatra performs onstage at Staples Center on November 19, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images)

DIEGO EL CIGALA

Fecha: 4 de octubre 2022

Lugar: Auditorio Colegio Santa Úrsula (San Isidro)

Entradas desde S/247.50 en Teleticket

15 años han pasado desde desde que Diego El Cigala y Bebo Valdés hicieran historia con el disco Lágrimas Negras, disco ganador de un premio Grammy considerado por el diario New York Times como el mejor disco del año 2003. Este concierto rememora aquella colaboración entre dos grandes artistas que fusionaron sus artes y sus esencias a través de la interpretación de grandes clásicos cubanos con la esencia flamenca.

PAT METHENY

Fecha: 12 de octubre 2022

Lugar: Gran Teatro Nacional (San Borja)

Entradas desde S/ 41.50 en Teleticket

El célebre guitarrista de jazz/jazz rock llega al Perú. En el selecto listado de artistas con más Grammys en la historia ostenta varias marcas: la mayor cantidad de grammys obtenidos por discos distintos de manera consecutiva además de premios en diez categorías diferentes.

Fecha: 15 de octubre 2022

Lugar: Arena Perú

Entradas desde S/ 127 en Teleticket

El ‘Salmón’ vuelve a Lima con banda completa como parte de la gira ‘Cargar la suerte’. En el concierto interpretará sus numerosos éxitos que lo llevaron a ser uno de los músicos más reconocidos del rock en español.

BAD BUNNY: WORLD’S HOTTEST TOUR

Fecha: 13 y 14 de noviembre

Lugar: Estadio Nacional

Entradas desde 175 soles en Teleticket, disponible solo para la segunda fecha AGOTADAS

Bad Bunny dará concierto en Lima. Los seguidores del reggaetonero viralizaron la fecha que confirmaba su llegada al Perú. Con un flyer oficial anunciaron todos los detalles de este concierto, cuya venta de entradas se inició el viernes 28 de enero y sábado 29 de enero, con una preventa exclusiva del 15% de descuento con Tarjeta Interbank en todos los módulos y web de Teleticket. A partir del mediodía del viernes, los miles de seguidores podrán obtener sus ansiados boletos para ver la estrella del reggaetón.

HARRY STYLES: LOVE ON TOUR

Fecha: 29 de noviembre

Lugar: Jockey Club

Entradas desde 180 soles Agotadas

El concierto de Harry Styles en Lima logró un rotundo sold out, a pocas horas de que sus entradas salieran a la venta. Esto significa que el artista multiplatino celebrará su primer concierto en el Perú a casa llena. En esta presentación, el británico estará acompañado por la joven cantante jamaiquina Koffee.

SEGUIR LEYENDO: