Tula Rodríguez sobre volver a enamorarse: “Javier Carmona dejó la valla muy alta”

La conductora está lista para enamorarse de nuevo. (Foto: Instagram)

En el programa En Boca de Todos, Tula Rodríguez recordó a su fallecido esposo Javier Carmona. Sucede que el 25 de octubre de 2007 la pareja hizo ‘clic’ en una preventa del canal en el que trabajan.

La conductora de América TV señaló que, aunque no es la fecha de su aniversario, siempre recuerda los 25 de octubre con gran emoción, ya que ese día se conocieron y enamoraron.

“Nunca lo hemos celebrado ni nada, pero yo siempre me he acordado que era un 25 de octubre, me acuerdo igual. Hace 14 años, cómo pasa el tiempo”, expresó para América Espectáculos.

Además, contó que recuerda con claridad todos los detalles de ese día tan especial. “Tengo (en la mente) el vestido, los zapatos, el maquillaje, me acuerdo todo. Tenía vestido negro, escote, sandalias, la marca, el peinado, que llegue tarde. Cuando bailamos… se me escaparela (el cuerpo)”.

Por otro lado, Tula recalcó que el exgerente comercial de Frecuencia Latina ahora está descansando en paz, mientras que ella está enfocada en criar a su hija.

“Pasa el tiempo, pero él ya disfruta de la gloria de Dios. Y yo estoy aquí, soltera y sola, pero feliz criando a Valentina, formándola, fruto de lo bonito que pasó entre nosotros”, indicó.

“Pasó de todo, pasamos momentos duros, difíciles, intentos. Todo en contra aparentemente, pero nosotros aún así… hasta que la muerte nos separó, literal la muerte nos separó”, agregó conmovida.

Recordemos que Tula Rodríguez confesó que fruto de este encuentro, ocurrido el 25 de octubre de 2007, ella quedó embarazada de su hija Valentina. Esto mientras Carmona seguía casado con Gisela Valcárcel, pero separado de la rubia.

LISTA PARA VOLVER A ENAMORARSE

Tula Rodríguez confesó que su corazón está más que preparado para volver a amar, sin embargo, no será una tarea sencilla encontrar al hombre indicado.

“Si es que pasa, si es que alguien llega, tendría que enamorar primero a mi hija. Alguien de altura... no es tan fácil. Yo siento que, de verdad, yo solita me voy a quemar, pero la valla está muy alta”, dijo.

Además, la presentadora señaló que por el momento está enfocada en criar a su hija. “No tendría de malo (volver a enamorarme), pero por ahora estoy bien así, tranquila. No se busca, no pretendo buscarlo. Estoy abocada en mi princesa”, sostuvo.

VIAJÓ CON PRODUCTOR DE EN BOCA DE TODOS

Tula Rodríguez acaparó titulares en agosto de 2021 debido a su último viaje a Estados Unidos en compañía de Marco Díaz y su hija Valentina.

Tras regresar de su viaje a Miami, fue la misma Tula quien confesó en En Boca de Todos que viajó con su productor del programa. “Lo que se vive en Miami se queda en Miami”, dijo al volver.

Sin embargo, Díaz se encargó de desmentir en vivo tal afirmación. “Yo he viajado a Pensilvania”, dijo Marco Díaz, pero Tula lo dejó como un celoso.

“Es verdad se fue a Pensilvania luego de estar una semana conmigo, porque no lo quise acompañar a Pensilvania se puso celoso conmigo”, sentenció la exvedette.

¿QUÉ PASÓ CON JAVIER CARMONA?

Javier Carmona, exgerente general de Latina y esposo de Tula Rodríguez, sufrió un infarto en agosto de 2018, por lo que fue sometido a una operación cardiovascular.

Aunque su estado de salud estuvo en reserva, se supo después que la falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a un aneurisma con derrame cerebral.

Finalmente, se dio a conocer que Carmona había entrado en estado vegativo persistente tras ser diagnosticado con encefalopatía hipóxica.

Luego de permanecer dos años en coma, Javier Carmona falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 56 años.

Horas después del deceso de Javier Carmona, Tula Rodríguez se pronunció en En Boca de Todos para contar que no la estaba pasando bien, pero que sería fuerte por su hija Valentina.

“Me toca hoy ser fuerte para poder estar bien para mi hija porque en este momento soy su soporte. Agradecida con Dios aunque la situación esté complicada, pero él tiene grandes propósitos”, expresó la conductora durante un enlace en vivo.

SEGUIR LEYENDO: