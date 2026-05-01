Universitario avanza en la renovación de Catherine Flood para la próxima temporada: “Hay un acuerdo”

Fabrizio Acerbi confirmó que hay un acuerdo con la jugadora norteamericana para que se mantenga en el equipo. (Video: aquiTVO)

Universitario de Deportes trabaja en asegurar la continuidad de una de sus principales figuras para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Se trata de Catherine Flood, quien se encuentra muy cerca de renovar su vínculo con el club ‘crema’ luego de una campaña destacada, en la que figuró como una de las mayores anotadores del campeonato.

Así lo dio a conocer Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, en el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, donde detalló el estado actual de las negociaciones. Si bien aún no se ha extendido el contrato de la atacante norteamericana, ambas partes ya habrían alcanzado un entendimiento clave.

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“Cat ha tenido ofertas, según palabras de su representante, y no es sospechoso que las tenga. Pero Cat está muy cerca de quedarse en el club. Digo muy cerca porque todavía estamos en proceso de finiquitar formalmente el tema, pero ya digamos que verbalmente hay un acuerdo de palabra”, señaló el directivo, dejando en claro que la renovación está encaminada.

Más allá de las propuestas que ha recibido desde otros equipos, la intención de la jugadora ha sido determinante para acercar posturas. Según explicó Acerbi, Flood ha manifestado su deseo de continuar en el club, lo que ha facilitado el proceso de negociación.

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“Ella quiere mucho quedarse. Se quedó a solo tres puntos de los quinientos y cuando le dije, ella me respondió: ‘tranquilo, la otra temporada lo logro’. Entonces, ahí ya me puse contento”, comentó el gerente, resaltando el compromiso de la estadounidense con el proyecto deportivo.

Catherine Flood tuvo una temporada destacada con Universitario. Crédito: Prensa U Vóley

Proyección a futuro

Desde la dirigencia de Universitario, también existe una visión clara sobre el potencial de crecimiento de Catherine Flood. Su primera experiencia fuera de su país ha sido considerada como una etapa de adaptación, por lo que confían en que su rendimiento pueda elevarse aún más en una segunda temporada.

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“Ojo que Cat es su primera experiencia afuera. Como dice ‘Paco’, en una segunda temporada, ya sabiendo lo que es el rival, la liga, la presión y recibiendo mejor, apunta a ser una mejor jugadora, a tener mejor rendimiento. Es a lo que apuntamos”, explicó Acerbi, en referencia al entrenador Francisco Hervás.

El rendimiento de Catherine Flood respalda plenamente el interés del club en renovarla. La atacante fue la máxima anotadora de Universitario en una campaña histórica, en la que el equipo logró subirse al podio por primera vez dentro de la Liga Peruana de Vóley.

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A lo largo del torneo, la estadounidense acumuló un total de 496 puntos en todas las etapas, quedando a solo cuatro unidades de alcanzar la barrera de los 500. En la tabla general de anotadoras, solo fue superada por Nicole Pérez, de Atlético Atenea, quien lideró con 526 puntos. Su capacidad para resolver en ataque, sumada a su regularidad, la convirtieron en una pieza clave en el esquema del equipo ‘crema’.

Catherine Flood acumuló un total de 496 puntos en la temporada con Universitario. Crédito: Instagram Universitario.

Universitario apuesta por su base

Con este panorama, Universitario busca consolidar la base que le permitió competir en la última temporada y dar un salto de calidad en el próximo torneo. La renovación de Flood forma parte de esa estrategia, que apunta a mantener a sus principales figuras y reforzar posiciones puntuales.

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De concretarse la firma en los próximos días, el club asegurará la continuidad de una de sus jugadoras más determinantes, en un momento clave para el desarrollo del proyecto deportivo. La intención es clara: sostener el nivel alcanzado y seguir creciendo en la Liga Peruana de Vóley, con la mira puesta en pelear por el título.