Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, cuenta por qué decidió postular al Miss Perú La Pre

Kyara Villanella pasó al Top 40 del Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram)

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, logró posicionarse en el Top 40 del Miss Perú La Pre junto a otras hijas de conocidos personajes de la farándula. Su participación en el certamen ha sorprendido a sus seguidores, quienes no dudan en alentarla a través de las redes sociales.

Como se sabe, la influencer de 14 años postuló al Miss Perú La Pre en el 2021 y su casting se hizo viral rápidamente. Sin embargo, la menor terminó descartando su candidatura por motivos que no quiso revelar en su momento.

Pero este año, Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, dio a conocer que la hija de Keiko se animó a participar en la nueva edición del concurso de belleza. Actualmente, Kyara está siendo asesorada por la exreina de belleza Mónica Chacón.

Ahora que está cada vez más cerca de ingresar al Top 20, Kyara Villanella reveló las razones que la llevaron a participar este año. Además, dio algunos datos pocos conocidos de su vida.

“Desde pequeña me ha encantado el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros. Estoy en este concurso porque es una oportunidad que me conozcan no solo por fuera sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior” , fue el mensaje de Kyara compartido por la organización.

“ Estoy muy feliz de poder participar en este concurso porque me está brindando la oportunidad de aprender y conocer a varias chicas hermosas y únicas. Espero poder ayudar a demostrar a otras personas de que todos tus sueños se pueden cumplir”, añadió.

Presentación de Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori. (Foto: Instagram/@missperulapre)

¿CÓMO REACCIONÓ AL CLASIFICAR AL TOP 40?

La primera clasificación del Miss Perú La Pre 2022 se llevó a cabo el pasado lunes 1 de marzo. Entre las seleccionadas quedó Kyara Villanella, hija de la ex candidata Keiko Fujimor, quien se mostró muy feliz por los resultados.

“Sí (lo logré) con mi mejor amiga. En la noche vamos a gritar de emoción” , comenzó diciendo en compañía de sus compañeras de certamen, mientras celebraban su clasificación. En otro momento se pudo ver que el reportero le cedió su micrófono y ella entrevistó a sus amigas.

Finalmente, volvió a recalcar la gran felicidad que sentía tras pasar a la siguiente etapa del concurso. “Estoy súper emocionada y feliz. No puedo esperar a decirle a mis papás los resultados” .

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, tras pasar al Top 40 del Miss Perú La Pre: “Súper emocionada y feliz”. VIDEO: América TV / En boca de todos

KYARA VILLANELA Y CÓMO SE HIZO POPULAR EN REDES

Kyara Villanella Fujimori ganó gran notoriedad cuando ella y su hermana acompañaron a su madre a una de sus actividades de campaña en un asentamiento humano de Lima. Desde ese momento llamó la atención del público joven, que alabó su belleza e hizo que su cuenta en Instagram y TikTok tuviera más seguidores.

Aunque en campaña electoral sufrió severos ataques por ser la hija de la candidata de la ultraderecha, la adolescente manifestó que ama mucho a su familia y que pese a los insultos ella no dejará de querer a su madre. Actualmente, Kyra Villanella cuenta con más de 350 mil seguidores en Instagram y más de 828 mil en TikTok.

En la plataforma de origen chino, la joven se ha visto con varios tiktokers relativamente famosos. El último video que causó revuelo fue cuando se dejó ver bailando junto a Josi Martínez y Vincenzo Leonardi, quien participó en La Voz Kids.

