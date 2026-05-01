Perú

Qué se celebra el 1 de mayo en el Perú: convergencia de historia, política y reivindicación social

La confluencia de festividades religiosas, hitos culturales y memoria política el primero de mayo configura un espejo de la pluralidad nacional y los valores que han forjado la identidad peruana actual

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La fecha concentra acontecimientos asociados al ámbito laboral, figuras destacadas de la política y el deporte, además de la celebración religiosa más importante de Arequipa en honor a la Virgen de Chapi (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 1 de mayo reúne hechos que cruzan cultura, política, deporte y tradición en el Perú. En 1970 nació Salvador del Solar, actor y figura política que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros.

En 1978 nació Jesús Omar Arias, relator deportivo reconocido en radio y televisión. En 2021 falleció Rafael Roncagliolo, excanciller y promotor de la democracia. La fecha también destaca por la Festividad de la Virgen de Chapi en Arequipa, expresión de profunda fe popular.

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A nivel global, se conmemora el Día Internacional del Trabajo, símbolo de la lucha histórica por derechos laborales y justicia social.

1 de mayo de 1970 – Nace Salvador del Solar, actor y premier que marcó la política peruana reciente

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Actor de proyección internacional y luego líder político, del Solar encarna una trayectoria donde cultura y gestión pública se encuentran. (Congreso de la República)

El 1 de mayo de 1970 nació en Lima Salvador del Solar, figura que ha transitado con naturalidad entre el arte y la política.

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Formado como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, inició una carrera actoral que lo llevó al cine, teatro y televisión, alcanzando proyección internacional.

Posteriormente incursionó en la gestión pública como ministro de Cultura y, en 2019, como presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Martín Vizcarra. Su trayectoria refleja una combinación de sensibilidad artística y participación activa en la vida política del país.

1 de mayo de 1978 – Nace Jesús Omar Arias, relator peruano que marcó la narrativa deportiva actual

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Su nombre se asocia a narraciones que capturan la emoción del deporte, posicionándolo como referente en el periodismo deportivo actual. (Facebook / El Tanke Arias Oficial)

El 1 de mayo de 1978 nació en Lima Jesús Omar Arias Domínguez, conocido como “el Tanke”, periodista y relator deportivo de radio y televisión. Inició su carrera como docente en ISIL en 2011 y ganó notoriedad en espacios de entretenimiento deportivo.

Ha trabajado en medios como Gol Perú, América Televisión, Latina y Radio Programas del Perú, narrando torneos locales e internacionales, incluida la Copa América 2016 y Rusia 2018.

También condujo programas y participó en pódcast, consolidándose como una voz reconocida del relato deportivo peruano contemporáneo.

1 de mayo de 2021 – Muere Rafael Roncagliolo, excanciller y figura clave de la diplomacia peruana

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Su partida dejó una huella en la política exterior peruana, marcada por el diálogo, la academia y la promoción de consensos. (Andina)

El 1 de mayo de 2021 falleció en Lima Rafael Roncagliolo, sociólogo, periodista y diplomático que tuvo un papel relevante en la política exterior del Perú.

Fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2011 y 2013 durante el gobierno de Ollanta Humala y posteriormente embajador en España. Además, destacó como académico y promotor de la democracia, participando en organismos internacionales y fundando la asociación civil Transparencia.

Su trayectoria combinó el análisis político, la docencia y la gestión pública, dejando una huella en el fortalecimiento institucional y en el impulso de consensos democráticos en el país.

1 de mayo – Festividad de la Virgen de Chapi en Arequipa, expresión de fe y tradición popular

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Miles de fieles caminan cada año hacia Chapi en una muestra de fe que convierte a esta festividad en símbolo de identidad religiosa en Arequipa. (Peru Travel)

Cada 1 de mayo se celebra en Arequipa la Festividad de la Virgen de Chapi, considerada la manifestación religiosa más importante de la región. Miles de fieles peregrinan hasta su santuario en Polobaya, muchos recorriendo largas distancias a pie como muestra de devoción.

La imagen, venerada desde la época colonial, está asociada a hechos considerados milagrosos que fortalecieron la fe popular. Durante la jornada se realizan misas, procesiones y actividades tradicionales.

La festividad, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, simboliza identidad, religiosidad y continuidad de costumbres transmitidas por generaciones.

1 de mayo – Día Internacional del Trabajo<b> </b>

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Cada 1 de mayo se renueva el sentido de reivindicación, destacando el valor del trabajo en la construcción de sociedades más equitativas. (El Peruano)

El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha que recuerda la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales.

Su origen se remonta a 1886, cuando miles de obreros en Chicago iniciaron protestas para exigir la jornada de ocho horas. Tras los violentos sucesos en la plaza Haymarket y la ejecución de líderes sindicales, conocidos como los Mártires de Chicago, la Segunda Internacional decidió en 1889 instaurar esta fecha como símbolo de reivindicación obrera.

Desde entonces, se celebra en gran parte del mundo como homenaje a los derechos laborales y la justicia social.

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