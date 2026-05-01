Katia Palma explota contra Rebeca Escribens en vivo y revela que Janet Barboza acudió a gerencia por participante de EEG

Katia Palma, con expresión seria y micrófono en mano, defiende a Said Palao, mientras Rebeca Escribens y Janet Barboza reaccionan asombradas en pantallas durante un programa de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente reacción de Katia Palma en Esto es Guerra surgió tras pronunciarse sobre los comentarios de Rebeca Escribens respecto a Said Palao. No obstante, más allá de una defensa puntual, la conductora llamó la atención al revelar un antecedente que involucró a su compañera Janet Barboza y que, según detalló, incluso en alguna oportunidad en el pasado, llegó hasta la gerencia de América Televisión, sentando un precedente dentro del canal.

Desde el inicio de su intervención, la actriz dejó claro que su reacción no fue improvisada. “Si yo saqué cara ayer por Said, el día de ayer, eh, vuelvo a repetir. Si yo saqué cara por Said el día de ayer fue porque obviamente está en mi equipo, soy la cara del equipo”, expresó, resaltando su rol dentro del reality Esto es Guerra y su responsabilidad con los participantes.

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El eje de su discurso, sin embargo, giró en torno a un episodio ocurrido el año pasado que, según relató, dejó lecciones importantes para la convivencia entre programas. “Además el año pasado, la señora Janet Barboza se quejó. Mira, se quejó de uno de los participantes y el participante le respondió en redes sociales. Y, y se quejó en la gerencia. Y nos llamaron la atención a nosotros”, sostuvo, evidenciando que el conflicto trascendió lo mediático y tuvo consecuencias internas.

Katia Palma responde con firmeza a las conductoras de 'América Hoy', recordando un incidente pasado donde Janet Barboza se quejó con la gerencia del canal por un participante de EEG. Palma exige respeto para evitar más conflictos. Captura: EEG.

Respeto entre conductores de América TV

Durante la conversación, el conductor Mathías Brivio intervino para precisar lo ocurrido. “Un participante se quejó en redes sociales, puso en redes sociales”, señaló, a lo que Palma respondió: “Porque Janet criticó, entonces el participante se quejó”.

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El intercambio continuó con Brivio buscando confirmar el punto clave: “Que Janet se quejó a la gerencia”, a lo que Palma respondió con un firme “Sí”. Luego, el conductor añadió: “Por esa respuesta del participante”, y Palma concluyó: “Correcto”.

A partir de ese momento, según explicó la conductora, se estableció un acuerdo de respeto entre los distintos espacios televisivos del canal, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. “Entonces, desde ahí hubo un acuerdo de respeto entre todos”, afirmó.

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No obstante, Palma advirtió que ese equilibrio puede romperse fácilmente si no se respetan ciertos límites. “Entonces, si ustedes cruzan esa línea del respeto, los chicos lamentablemente van a querer defenderse, es obvio, ¿no es cierto? Porque si uno ataca, uno responde al ataque. Eso es evidente”, sostuvo, describiendo una dinámica que considera natural en este tipo de contextos.

Katia Palma le exigió que no se meta con Said Palao.

En ese sentido, hizo un llamado directo a las conductoras de otros programas, enfocándose especialmente en el trato hacia los participantes. “Así que pido, por favor, a todas las conductoras que nos tengamos respeto. No a mí, en realidad a mí no, pero con los concursantes sí”, enfatizó.

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Su advertencia fue clara al explicar lo que podría ocurrir si ese respeto no se mantiene. “Porque después ustedes van a decir algo, ellos se van a defender y ustedes se van a quejar seguramente y ya no queremos tener más problemas”, añadió, dejando entrever que este tipo de situaciones ya han generado conflictos innecesarios.

En uno de los momentos más enfáticos de su intervención, Palma pidió evitar tensiones externas que afecten el desarrollo del programa. “Déjennos trabajar tranquilos. Estamos acá sin hacer daño a nadie”, expresó. Además, marcó una diferencia importante respecto a la dinámica del reality: “Nuestros chongos son internos, es del mismo programa, no tocamos otro programa”.

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Con solo una frase, Katia removió emociones y recuerdos. Dijo que percibía algo más que amistad entre Mario y Onelia. Su intuición, rápida y certera, activó todas las alarmas. (Facebook)

Sin embargo, su mensaje también tuvo un destinatario directo. Palma se dirigió a Rebeca Escribens, dejando en claro que su postura no busca confrontar, pero sí marcar límites. “Y este también es una verdad, Rebeca, por si acaso, ¿ah?”, dijo.

En esa misma línea, cuestionó la idea de que expresar la verdad justifica cualquier comentario. “Y eso no quiere decir, porque como tú dices que dices la verdad con respeto, no dañe a otra persona”, señaló, poniendo énfasis en el impacto que pueden tener las palabras en televisión.

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Finalmente, lejos de cerrar el tema con confrontación, optó por abrir la puerta al diálogo directo. “Y cualquier día, te lo vuelvo a repetir, Rebeca, y te escribo desde mi corazón, te espero acá cuando quieras y hablamos cara a cara”, manifestó, proponiendo una conversación frontal como alternativa a los cruces mediáticos.

Katia Palma, con expresión seria y micrófono en mano, defiende a Said Palao, mientras Rebeca Escribens y Janet Barboza reaccionan asombradas en pantallas durante un programa de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aquí no hay maldad, hay verdad”: Rebeca Escribens responde a Katia Palma

La conductora Rebeca Escribens respondió con firmeza a las críticas de Katia Palma tras sus comentarios sobre Said Palao, dejando en claro que no se retracta de su postura.

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“Aquí no hay maldad en mis palabras, hay verdad. Yo comento lo que la gente se encarga de hacer público. Así de sencillo”, afirmó en vivo, defendiendo su rol como comunicadora.

Además, fue contundente al señalar que no separa lo personal de lo profesional en figuras públicas: “Su comportamiento ha dejado mucho que desear. Yo no puedo separar al competidor de la persona”.

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La tensión escaló cuando lanzó un reto directo a Palma: “Te reto… pónme un micro, cara a cara, rollo contra rollo”, dejando abierta la posibilidad de un enfrentamiento en el set de América Televisión.

Rebeca Escribens criticó la inmadurez de Said Palao tras sus disculpas públicas en Esto es Guerra. América TV.