Karla Tarazona, Dorita Orbegoso y otras figuras que respaldan a Ethel Pozo tras la reparación de su papá

La reaparición de Jorge Pozo sin duda ha causado revuelo, no solo en en la vida de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. Algunas figuras de la farándula peruana no han dudado en dar su opinión sobre las recientes declaraciones del hombre de 66 años que regresó de Ecuador para pedirle ayuda económica a su hija.

Después de más de 30 años, el papá de la conductora de América Hoy brindó una entrevista y posteriormente se presentó en el set de Amor y Fuego para contar detalles de su historia con la popular ‘Señito’. Además, revelar los motivos por los cuales se distanció de su hija.

KARLA TARAZONA

Toda esta polémica no ha sido ajena para Karla Tarazona, quien señaló durante una entrevista para un medio local que no es justo que Jorge Pozo quiera regresar a las vidas de su hija y expareja tras varios años de ausencia.

“Es una pena. Yo tengo 39 años y toda mi vida he conocido a Gisela Valcárcel, su hija y nadie más en la historia, una mamá soltera y de él no se supo. Ellas ni siquiera hablaron ni bien ni mal sobre esa parte de su vida (...) “¡No es justo que a estas alturas de la vida aparezca, quiera sobresalir y sentarse a todos los programas a pedir ayuda o decir algo cuando en la historia no tiene nada que ver!”, dijo para La República.

DORITA ORBEGOSO

Otro personaje del espectáculo que no se ha guardado sus pensamientos es Dorita Orbegoso. La modelo criticó que Jorge Pozo se presentara en un programa de espectáculos, pues considera que hay otros medios para reconciliarse con su hija.

“Estás en tu derecho de no perdonarlo, de no comunicarte con él porque no tienes un sentimiento hacia él. No tienes la obligación de ayudarlo, pero uno como persona, si está en tu posibilidad, podrías hacerlo, pero no es tu obligación (...) Tú sabes dónde vive tu hija y que tienes nietas ¡Hay que tener un poquito de respeto por eso!”, dijo para La República.

MÓNICA CABREJOS

La conductora de Al sexto día explotó en su cuenta de Facebook al ver que la expareja de Gisela Valcárcel haya regresado después de muchos años para alborotar la vida de ella y su hija. Además, señaló que padre no es quien engendra sino el que cría.

“Qué tal roncha. Vi esta noticia y me fue imposible no opinar. Tamaña desfachatez del sujeto. Padre no es quien engendra, padre en quien cría. Aunque sea en una casita comiendo pan y cebolla, trabajando de lo que sea para sacar a sus hijos adelante. Esos son los padres que merecen mi respeto”, expresó.

LOURDES SACÍN

La periodista utilizó sus redes sociales tras la repentina aparición de Jorge Pozo. Ella afirmó que su regreso y acercamiento se parece cuando un extraño se acerca a una persona a pedir plata. Incluso, apoyó la actitud de Ethel Pozo al guardar silencio y no pronunciarse sobre el tema.

“Apoyo la actitud de Ethel!!!! Alguien que solo puso su esperma y se olvidó que tenía hija, es como si fuera un extraño que se acerca a pedir plata”, señaló.

MAGALY MEDINA

Pese a que Magaly Medina no haya enviado ningún mensaje a Ethel Pozo, su respaldo se vio reflejado cuando fue bastante firme al indicar que no piensa entrevistar al padre de Ethel Pozo, pues no quiere darle pantalla ni desmerecer la labor que ha tenido como madre Gisela Valcárcel.

“Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola (...) La sacó adelante, es una chica de bien, que no me guste cómo anima es otra cosa diferente, pero es una chica de bien, profesional, madre de sus hijos que se gana la vida decentemente, y no va a venir ahora alguien aprovechador a decir, si no me das plata salgo en medios y hablo todo”, expresó en su programa.

