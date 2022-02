Dorita Orbegoso se queda a dormir en la casa de Jerson Reyes pese a que negó romance

Dorita Orbegoso celebra el Día de San Valentín con Jerson Reyes y pasan la noche juntos. (Foto: Instagram/CapturaTV)

Este martes 15 de febrero, Magaly TV La Firme presentó un nuevo ampay. Esta vez la protagonista fue Dorita Orbegoso, quien fue captada en situaciones cariñosas con el futbolista Jerson Reyes pese a haber negado un romance y afirmado que se encontraba soltera.

Como se vio a finales del mes de enero, el programa Amor y Fuego presentó un video que recopilaba diferentes fotografías de ambos disfrutando de un día de piscina. Después de ello, comenzaron los rumores de una posible relación, pero la exchica reality se encargó de aclarar que estaba soltera.

“Yo no tengo nada que hablar de mi vida privada. Yo no tengo que dar explicaciones a quien conozco y a quién no (...) si yo salgo con alguien no tengo que dar explicaciones de mi vida privada soy una mujer soltera casi un año , comentó para las cámaras del programa de espectáculos de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Sin embargo, todo habría cambiado pues ahora se encontraría saliendo oficialmente con el deportista. Según las imágenes, la exbailarina y el pelotero llegaron el pasado 14 de febrero a una casa en el Callao para celebrar el Día de San Valentín con los familiares de él.

Posteriormente, al rededor de las 2 de la madrugada, ambos salen de la vivienda y suben a una camioneta para dirigirse a un departamento. Todo parece indicar que habrían pasado la noche juntos, pues al día siguiente los dos salieron y subieron al carro de la ex Alma Bella.

Antes de bajar la camioneta, se pudo apreciar que Jerson Reyes le habría dando un beso de despedida Según el informe, ambos se habrían separado a las 8 de la mañana de este 15 de febrero. Hasta el momento ni Dorita Orbegoso ni Jerson Reyes se han pronunciado al respecto.

Cabe resaltar que Jerson Reyes, es conocido en el mundo del espectáculo por ser el exnovio de la salsera Yahaira Plasencia y por haber participado en el recordado programa El valor de la verdad. Durante su participación contó algunos detalles del romance que vivió con la cantante desatando un escándalo al afirmar que la artista le fue infiel a Jefferson Farfán.

Dorita Orbegoso se queda a dormir en casa de Jerson Reyes pese a que negó romance

DORITA ORBEGOSO FUE ACUSADA DE METERSE ENTRE JERSON Y SU PAREJA

Tras difundirse las fotos de Dorita Orbegoso y Jerson Reyes juntos, de inmediato, Greis Keren salió a decir que la modelo se había metido en su relación, ya que en ese tiempo seguía manteniendo un romance con el futbolista.

“La señora Dora Orbegoso se metió en mi relación con Jerson Reyes. Yo digo ¿qué pasó aquí? Un día antes de que salgan las imágenes, nos vimos (ella con Jerson). No hubo una conversación de que habíamos terminamos”, contó la conductora para el programa de Magaly Medina a inicios de febrero.

Según contó, luego de ver el ampay de su entonces pareja con Dorita Orbegoso, entendió por qué la modelo la había estado “checando” en redes sociales días antes. “La señora estaba viendo mis estados de WhatsApp. Ahora entiendo, ¿por qué mira mis imágenes? Porque pasó algo y alguien se metió en mi relación”, dijo.

SEGUIR LEYENDO