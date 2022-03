Papá de Ethel Pozo confirma que no le dio una pensión de alimentos a Gisela Valcárcel

Jorge Pozo, papá de Ethel Pozo, reconoce que le pasaba pensión de alimentos. (Foto: Captura de Willax)

Amor y Fuego dio a conocer la entrevista que le hizo a Jorge Pozo, papá de Ethel Pozo. El hombre de 66 años desmintió encontrarse enfermo y señaló que volvió al Perú para contar su historia.

“ Yo he venido acá (Lima) para aclarar tantas injusticias y habladurías sobre mi persona . Yo todavía no me voy a morir ni estoy bien, han tergiversado las cosas, entonces he decido regresar”, dijo.

En sus primera declaraciones, Jorge Pozo contó cómo fue la relación sentimental que tuvo con Gisela Valcárcel cuando ella solo tenía 17 años. De acuerdo a sus palabras, ellos tuvieron un romance de 2 años que terminó tras el embarazo de la ‘Señito’.

“ Fue una relación muy bonita. Yo tuve una relación con ella muy bonita cerca de dos años, todo el barrio y La Victoria la conoce y pueden dar pie. Fue una relación mutua de ambas partes, los dos estuvimos de acuerdo y sucedió lo que sucedió”, indicó.

En otro momento, el progenitor de Ethel Pozo confesó que siempre quiso tener una hija, por lo que se alegró mucho al saber que la conductora había dado a luz a una niña.

Asimismo, Jorge Pozo sostuvo que estuvo al momento del parto y que en ningún momento las abandonó. “Yo quería una hija, quería mujer, yo siempre quise y dije que quería que sea mujer, pero como señalé, nunca me corrí ”, precisó.

El papá de Ethel Pozo también reveló que se empezó a distanciar de su hija y la rubia conductora de televisión cuando ella hizo su ingreso a la pantalla chica, pues ellas se mudaron de La Victoria a Surquillo.

“ El problema viene cuando sale embarazada porque ella empieza a trabajar y ya sabemos todos que empieza a ascender y yo me voy a los Estados Unidos”, añadió el hombre de 66 años.

En otro momento la reportera de Amor y Fuego le consultó si era verdad lo que en algún momento dijo Gisela Valcárcel, que él nunca dio dinero para la crianza de su hija. “¿Es verdad que usted nunca aportó económicamente?”, le preguntaron.

Jorge Pozo no tuvo problemas en reconocer que efectivamente no le daba dinero a la ‘Señito’, pues en ese momento no ganaba mucho dinero. “ Claro, efectivamente, pero lo digo, yo solamente le llevaba un tarrito de leche y la pierna de pollo ”, dijo.

Además, el señor contó que en aquellas épocas tenía trabajos que eran totalmente esporádicos, por lo que no contaba con efectivo. “Yo instalaba cortina, instalaba persianas, no ganaba mucho, todo era eventual”, añadió.

El Ministerio de Justicia precisa que los hijos se encuentran obligados a ayudar a sus padres de manera económica cuando se encuentran enfermos o no cuentan con recursos para poder sustentarse solos.

“ El Ministerio de Justicia precisó que los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres a cubrir sus necesidades básicas cuando no son capaces de valerse por sí mismos , limitaciones físicas, de salud o problemas económicos”, dijo ‘Peluchín’ en referencia al caso de Jorge Pozo y Ethel Pozo.

