Gigi Mitre enfrenta a papá de Ethel Pozo por no reconocer sus errores: “Usted se pone en una posición muy cómoda”

Gigi Mitre enfrenta a papá de Ethel Pozo por abandonarla de niña. (Foto: Captura de Willax)

El papá de Ethel Pozo reapareció en televisión y contó detalles desconocidos de su relación con la hija de Gisela Valcárcel. De acuerdo a Jorge Pozo, él estuvo en la vida de la conductora de América Hoy hasta que cumplió los 8 años, momento en que decidió abandonarla para buscar un futuro mejor en Estados Unidos.

En una entrevista que dio a Amor y Fuego, el progenitor de Ethel Pozo sostuvo que cuando llegó al país norteamericano estuvo pendiente de su hija durante los primeros meses, luego cortó todo tipo de comunicación para dedicarse a trabajar.

Tras escuchar sus palabras, Gigi Mitre en ese momento lo cuestionó, asegurando que debió haberle enviado una manutención a su hija, pues pese a que ella vivía cómodamente con lo que le daba Gisela, él debía hacerse presente aportando con algo.

“Si usted ya estaba trabajando en Estados Unidos, y todos sabemos que en Estados Unidos, si se trabaja, se gana. Mucho o poco, pero se gana y se vive. A usted no le nacía, a través de su hermana o de la mamá de Gisela, hacerle llegar la manutención de su hija ”, dijo.

Por su parte, Jorge Pozo intentó defenderse asegurando que Ethel Pozo no necesitaba ninguna ayuda económica ya que recibía todo tipo de atenciones por parte de Gisela Valcárcel, algo que lo animó a alejarse más, pues sentía que no sumaba en su vida.

Pese a que el papá de Ethel Pozo quiso explicar por qué no le enviaba dinero a su hija, la conductora de Amor y Fuego dejó mal parado al hombre de 66 años, quien intentaba justificarse asegurando que era pobre.

“ Yo lo entiendo, pero no crees que es una posición muy cómoda. Pónganse en el lugar de la niña (Ethel), de lo que pensaba . Usted estaba tranquilo por sabía que la niña estaba bien. Ella ya contaba con su ausencia, creció sabiendo que de su padre no recibió nada. Usted dice ‘es pobre’, peor ha podido hacer en todos estos años un esfuerzo”, indicó.

Jorge Pozo señaló que tomó la decisión de alejarse de Ethel al saber que ella no necesitaba de su apoyo económico.

ETHEL POZO NO LE DARÍA PENSIÓN

Aunque Jorge Pozo llegó al Perú con la intención de hablar con Ethel Pozo, él también sostuvo que averiguó que podía pedirle una pensión al verse afectado por la pandemia de COVID-19.

Al ser consultada si había una posibilidad que le de dinero a su padre, la conductora de América Hoy precisó que todo lo que ha conseguido hasta la fecha se lo dará a sus hijas, descartando de esta manera darle una remuneración a su progenitor.

“ Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde 18 años. Según ley creo que corresponde a los cónyuges (la mensualidad). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado Dome y Lua, y si tengo más hijos bueno, pero a ellos me dedico en cuerpo y alma”, comentó.

