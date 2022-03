Residente y la vez que se molestó con el público peruano tras ser abucheado en polémico concierto de Calle 13

En la imagen, el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar. EFE/Óscar Corral/Archivo

René Pérez Joglar, conocido por su nombre artístico Residente, se encuentra en boca de todos desde que decidió arremeter contra J Balvin en el ZRP Session número 49 que realizó al lado de Bizarrap. En nuestro país, la polémica no se ha hecho esperar y la canción se ha vuelto una de las más buscadas, ya que es muchos conocen la historia de enemistad entre ambos artistas.

Pero la respuesta de Residente no ha sido una gran sorpresa para los fanáticos del género urbano, quienes esperaban desde hace meses que el cantante puertorriqueño le dijera “sus verdades” a J Balvin, luego de que se enfrentaran por mensajes en la red social Twitter por un supuesto boicot en contra de los Latin Grammy 2021.

Recordemos que bien sabido que Residente no tiene miedo al decir lo que piensa y la mejor forma de hacerlo es a través de la música. De hecho, es probable que recuerdes la vez que se presentó en Perú, en el 2011, cuando aún formaba parte de Calle 13 y no dudó en molestarse con el público peruano.

EL CONTROVERSIAL CONCIERTO DE CALLE 13 EN PERÚ

Todo sucedió un sábado 5 de diciembre de 2011, cuando el grupo puertorriqueño ofreció un concierto en el estadio San Marcos, el cual estuvo programado para las 11:15 p.m. Sin embargo, inició recién a las 2:55 a.m. del domingo 4 debido a que el dueto integrado por Residente y Visitante tuvo problemas con el vuelo que los trasladaba desde Caracas a Lima.

Aunque al inicio el público esperó con paciencia, las quejas iniciaron a la 1: 00 a.m., entre abucheos y protestas por parte de los asistentes, quienes no podían creer que el show no empezara todavía. Incluso, miembros de seguridad tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Cuando por fin aparecieron Residente y Visitante en el estrado, los asistentes lanzaron botellas y vasos hacia el escenario para demostrar su descontento. El vocalista del grupo intentó no prestar atención, pero su enojo se hizo evidente cuando le impactó un llavero en el rostro. Fue allí que alzó su voz de protesta.

“ Perú, vamos a hacer algo para entendernos porque estamos en familia, ¿o no? aquí nosotros no hemos dormido en tres días, para que vengan a escucharme. No soy ningún Luis Miguel, ni Shakira... ni estaba en ningún jacuzzi. Yo fui a Venezuela hoy (sábado) porque Puerto Rico no estaba entre los países que tenían que estar (en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe) con todos los presidentes y por eso fui a Venezuela”, expresó el cantante para justificar su demora.

“Estoy cantando a las 3:00 de la mañana, así como ustedes están esperado hasta las 3 de la mañana. Les doy las gracias a quienes quisieron entrar. Los que no quieren estar aquí, porque están molestos, se pueden ir. Los que se quieren quedar porque entienden que mi país también merece una bandera allá, que se queden. Pero que no me vengan a tirar una llave en la cara porque les juro por mi madre santa que yo me tiro ”, expresó.

Antes de continuar con el show, añadió visiblemente molesto: “El que tenga algún problema que se trepe como hombre y me lo diga en la cara. Vamos a tocar... ¡los que se quieren ir, que se vayan al carajo!” .

El concierto de Calle 13 empezó con casi 4 horas de retraso, por lo que los asistentes no dudaron en insultar a Resdiente. (VIDEO: Youtube)

