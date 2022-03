Melissa Klug: Así reaccionó cuando le preguntaron si Jesús Barco le fue infiel con otra mujer

Melissa Klug respondió a los rumores sobre la supuesta infidelidad de Jesús Barco. (Foto: Captura América TV)

Cuando muchos creían que se habían separado tras un año de relación, Melissa Klug y Jesús Barco confirmaron mediante un comunicado que seguían juntos. Sin embargo, esto no ha parado los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista de 24 años.

En medio de estos rumores, Melissa apareció en el set de En Boca de Todos para hablar sobre el estado de su relación con el deportista. Recordemos que ambos dejaron de seguirse en Instagram y la empresaria borró las fotografías de su pareja, las mismas que todavía no ha vuelto a postear.

“Creo que todas las parejas tienen problemas con altos y bajos, pero ya lo pasamos. Lo mejor de todo es que la comunicación nunca falta”, expresó la ‘blanca de Chucuito’, confirmando así que su relación amorosa pasó por una crisis de la que nadie sabía.

¿JESÚS BARCO LE FUE INFIEL?

Una vez finalizado el programa, las cámaras de América Espectáculos se acercaron a Melissa Klug para preguntarle de manera directa sobre los rumores de una supuesta infidelidad, la cual habría ocasionado esa crisis en su romance con Barco.

“Algunos dicen por ahí que encontraste mensajes de Jesús con una amiga que le decía ‘amor’”, le dijo el reportero de América TV a Klug, quien contestó muy tranquila y hasta con una sonrisa en el rostro que nada de eso era cierto.

“Nada, no hay forma. No existe eso. No hay terceros, no hay engaños, no hay nada de eso. Como dije, fue un impulso, una reacción mala, pero que conversándolo lo pudimos solucionar y ya” , expresó Melissa.

Asimismo, manifestó que no piensa contar más detalles de su relación en redes sociales, ya que desea conservar su privacidad y la de Jesús Barco debido a su trabajo como jugador del Sport Boys.

“Él es deportista, este no es su rubro. Cada quien lo suyo, él tiene que destacar en el deporte. Yo soy parte de la farándula y si me van a ver posteando, pero esta vez lo voy a mantener un poquito más en privado”, sostuvo.

Así reaccionó Melissa Klug cuando le preguntaron si Jesús Barco le fue infiel con otra mujer. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

JESÚS BARCO SE MUESTRA ENAMORADO

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista decidió publicar una fotografía al lado de Melissa Klug y la hija de Samahara Lobatón. Es importante resaltar que esta imagen proviene de una sesión de fotos que realizaron antes de los rumores de ruptura y la cual la empresaria decidió no postear.

“Ser una pareja perfecta no significa tener problemas, sino saberlo superar juntos. Te amo, mi amor, Melissa Klug. Mi Xixi hermosa”, escribió el jugador del Sport Boys para gritar a los cuatro vientos su amor por la ‘Blanca de chucuito’.

Jesús Barco reafirma su amor por Melissa Klug en redes sociales. (Foto: Instagram)

De inmediato, los usuarios felicitaron a la pareja por haber sido lo suficientemente maduros para conversar y solucionar sus problemas. Recordemos que mediante su comunicado, ambos aseguraron que lucharían por su relación.

“Jesús y yo creemos y haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe por sobre todo tipo de problema y obstáculo. No pretendemos ser ejemplo de nadie, somos seres humanos que sienten y que también toman decisiones precipitadas y estamos comprometidos en aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestro compromiso”, expresaron semanas atrás.

Comunicado de Melissa Klug y Jesús Barco. (Foto: Instagram)

