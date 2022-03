Magaly Medina le responde a Rodrigo González tras desmentir al padre de Ethel Pozo: “No merece pantalla”

Magaly Medina le responde a Rodrigo González. (Foto: Instagram)

Luego que el padre de Ethel Pozo asegurara en Amor y Fuego que nunca se contactó con la producción de Magaly Medina, la periodista de espectáculos demostró con audios que sí lo hizo, dejando en claro que ella rechazó entrevistarlo porque considera que es un hombre “irresponsable” y “hambriento de 5 minutos de fama”.

Una vez difundidos los audios del señor de 66 años, donde se escucha que está insultando al programa por ignorar sus mensajes, la ‘Urraca’ no perdió la oportunidad para enviarle un par de indirectas a Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego.

“Nosotros no estamos acostumbrados a hablar con matones de este tipo, con gente tan vulgar, porque no merece la pena. Le dedicamos solo dos minutos para que no me deje a mí ni a mi producción como mentirosos”, señaló Medina en referencia a las críticas que recibió por parte Rodrigo, quien aseguró que la conductora también ha entrevistado a personajes con un pasado turbio.

Asimismo, Magaly le dejó en claro a los presentadores de Willax que ella tenía primero en sus manos la posibilidad de dar a conocer quién era el padre de Ethel Pozo, pero simplemente no lo hizo porque no le interesaba su historia.

“¿Ya ven? Si me hubiera interesado la famosa primicia de entrevistar a este padre biológico que apareció milagrosamente, lo hubiera hecho pues el 12 o 13 de febrero. El mes pasado… pero lo hemos choteado y me enorgullezco de la decisión que tomé. Ese hombre acá no se presenta”, manifestó.

PIDE QUE NO TENGA MÁS PANTALLA

Antes de culminar con su programa, la conductora de Magaly TV La Firme dio por cerrado el tema del padre de Ethel Pozo y pidió que “nadie” más le dé un tiempo en la pantalla chica, pues ha demostrado con los audios que no es un personaje digno de ser entrevistado.

“Esperamos cerrar este capítulo de este hombre y que nunca más aparezca por la televisión. Y ojalá que nadie más le dé pantalla porque no se lo merece. Es una vergüenza” , señaló Magaly Medina.

Recordemos que estas declaraciones se dan luego que Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaran ese mismo día que recibirán a Jorge Pozo Ramal en su set para una entrevista exclusiva. Está será transmitida en vivo este jueves 3 de marzo.

Magaly Medina le responde a Rodrigo González tras desmentir al padre de Ethel Pozo, (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ SOBRE MAGALY MEDINA?

Rodrigo González llamó “mezquina” a Magaly Medina por cuestionar la entrevista que le realizaron al papá de Ethel Pozo en Amor y Fuego. Según Peluchín, la conductora está minimizando las primicias que ellos consiguen.

“Al parecer esta entrevista, estas imágenes han despertado la ira de algunos. Ha causado que varios se rasquen, de pronto se convirtieron en el zumo de la moralina de nuestro país”, advirtió.

Asimismo, Rodrigo González cuestionó que Magaly Medina le haya dado pantalla a Andy V, un personaje que nació en su programa y que finalmente terminó siendo denunciado por una mujer por el presunto delito de violación sexual.

“Ahora resulta que las declaraciones que dé el papá de la Ethel son menos interesantes que lo que diga Andy V, un prontuariado, un monstruo creado en el show de la Magaly. Eso sí es digno de ponerse en la pantalla”, señaló.

De otro lado, el conductor de Amor y Fuego recordó que durante varios años la ‘Urraca’ insultó a Gisela Valcárcel, además de los apodos que le puso a Ethel Pozo cuando ella todavía era una menor de edad. Esto en relación a los elogios que ha tenido Magaly con la ‘Señito’ en los últimos días.

