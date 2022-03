Karol G en Perú: ¿Cuál es el precio de las entradas generales sin el descuento con tarjeta?

Fotos: Instagram @KarolG

Uno de los eventos más esperados en Perú ya tiene fecha y horario. El concierto de la cantante colombiana Karol G se realizará el próximo sábado 4 junio en el escenario del Arena 1 de la Costa Verde en el distrito de San Miguel como parte de El Bichota Tour Reloaded. Conoce todos los detalles de su show en vivo.

Precisamente esta gira, que ahora llega a Latinoamérica, ha sido la más exitosa de Karol G. Esta vez, el público peruano podrá disfrutar de sus éxitos musicales que ha tenido en los últimos tres años y que la han llevado al reconocimiento global.

Algunos hits que la promotora encargada, Veltrac Music, asegura que miles de peruanos oirán esa noche son “Bichota”, “Culpables”, “Secreto”, “Tusa”, “El makinon”, “Mami”, “¡Ay, Dios Mío!”, entre otras.

La misma promotora informó que las entradas para el concierto estarán disponibles desde el jueves 3 de marzo a modo de preventa (que tendrá un descuento del 15% con tarjeta BBVA), mientras que la venta regular será el 4 de marzo a través de la plataforma Joinnus.

Por supuesto que, en Infobae, no somos ajenos a esta locura y desde ya te traemos una pequeña guía de la venta de entradas generales, en caso no llegues a obtener tu ticket durante la preventa o no poseas una tarjeta BBVA para beneficiarte del descuento.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS GENERALES

Este viernes 4 de marzo, a partir de las 10 a.m., podrás comprar tus entradas generales en la plataforma digital de Joinnus o haciendo clic AQUÍ. El precio dependerá de las zonas que se han asignado para el concierto.

El concierto de Karol G tendrá tres zonas: la Bichota que será la primera, Tusa del medio y Culpables. Además, los asistentes podrán optar por acceder a una zona premium que será la Makinon Box, que pueden ser adquiridos de manera individual o para un grupo de 10 personas.

Precios por zonas

Bichota: S/.490

Tusa: S/.330

Culpables: S/.185

Makinon box S/. 990 (precio individual)

Zonas y precio de entradas para el concierto de Karol G.

¿CUÁNTAS ENTRADAS SE PUEDEN ADQUIRIR?

Recuerda que solo se pueden comprar 4 tickets como máximo por persona . Esta norma aplica para las zonas Bichota, Tusa y Culpables.

En el caso de los boxes, la norma es diferente: se pueden comprar máximo 10 tickets , lo cual te permite comprar un box completo. No se puede comprar en zonas combinadas en un mismo proceso de compra.

PAÍSES Y FECHAS DEL BICHOTA TOUR 2022

Colombia

26 de marzo-Barranquilla, Colombia ( Estadio Romelio Martínez)

24 de mayo- Cali, Colombia, Estadio Pascual Guerrero

21 de mayo-Bogotá (Movistar Arena)

Chile

26 de mayo, Santiago (Movistar Arena)

Argentina

27 de mayo-Buenos Aires ( Movistar Arena)

Ecuador

02 de junio- Quito (Coliseo Rumiñahui)

03 de junio-Guayaquil (Coliseo Voltaire)

Perú

04 de junio- Lima (Arena 1)

México

08 de junio- Guadalajara (Auditorio Telmex)

09 de junio- Monterrey (Arena Monterrey)

21 de junio- Ciudad de México (Arena CDMX)

Honduras

25 de junio-Tegucigalpa (Estadio Chochi Sosa)

Costa Rica

27 de junio- San José CRI (Estadio Viva)

Panamá

28 de junio-Panamá City (Plaza Anador)

El Salvador

29 de junio.- San Salvador (Estadio Cuscatlan)

SOBRE KAROL G

Karol G una de las artistas urbanas más populares e influyentes del medio gracias al mensaje de empoderamiento que transmite en cada una de sus canciones, siendo la más importante de todas “Bichota”.

Entre sus logros se encuentran el premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo que ganó en el 2018. Gracias a la “Tusa”, otro de sus grandes éxitos, también conquistó los American Music Awards, Latin American Music Awards, Billboard Latin Music Awards. Además, ha sumado innumerables Premios Juventud. Mira aquí sus inicios.

