“Ethel Pozo tiene la obligación de pasarle una pensión a su padre así no se haya hecho cargo de ella”, asegura abogado | ENTREVISTA

Padre de Ethel Pozo regresó al Perú después de 30 años. (Foto: composición)

Luego que Jorge Pozo regresara al Perú después de 30 años para exigirle a su hija Ethel Pozo una pensión, debido a que está delicado de salud, muchos no han dudado en expresar su indignación. Teniendo en cuenta que el hombre de 66 años no se ha hecho cargo de su hija en todo este tiempo. Se sabe que la conductora Gisela Valcárcel la sacó adelante a pesar de las adversidades, al igual que muchas madres solteras.

Pues bien, Pozo ya es una mujer hecha y derecha de 41 años, madre de dos niñas. ¿Tiene de pagar la pensión que le pide su padre? Cabe indicar que según Jorge Pozo, tienen un tumor en el cerebro y no tiene dinero para costear sus gastos.

Infobae se comunicó con el abogado penalista Jesús Barboza, para despejarnos el panorama. Según el letrado, el código penal 464 del Código Penal ampara a las personas de 65 años, por tanto, el padre o la madre de una familia puede pedir pensión a su hijo siempre y cuando acredite que lo necesita.

“Si está pidiendo una pensión, el señor Jorge Pozo tendría que acreditar su estado de necesidad, su estado de salud y tendría que acreditar también las posibilidades económicas de la señora Ethel Pozo para que le pueda dar esa pensión de alimentos que, en efecto, está permitido, siempre y cuando esté debidamente acreditad”, explicó el abogado.

Bajo esa premisa, Barboza señaló que de creerlo oportuno, Jorge Pozo podría llevar a juicio a su propia hija. “ Claro que la puede llevar a juicio , debe entenderse de que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a los hijos, y los hijos tienen el deber de pasarle alimentos cuando se encuentre acreditado el estado de necesidad física o biológica, de salud o alimentaria del padre”, explicó.

“Si tiene 66 años el señor Jorge Pozo, me imagino que tiene una constancia médica que acredite el mal que le aqueja, debe tener una prueba, de lo contrario fácil sería hablar. Ahora ese es el primer punto, ya se demostró la necesidad del elemento, el segundo punto es ver la posibilidad del alimentista, en este caso Ethel Pozo, su hija”, acotó el letrado.

Jesús Barboza indicó que todo dependerá de los ingresos que percibe Ethel Pozo y los gastos que asume. “Ella de repente tiene gastos con sus sus hijas, su familia. Es importante ver eso, pero en efecto sí le corresponde la pensión a su padre, pero previamente se debe acreditar la necesidad”, recalcó.

Jorge Pozo busca reconciliarse con su hija Ethel Pozo. (Foto: Captura de Willax)

PUNTO DE VISTA LEGAL VS MORAL

El letrado también fue bastante firme al indicar que el hecho de que el padre no haya cumplido con la manutención de su hija, no le impide reclamar su derecho.

“No existe una justificación legal, y yo hablo del punto de vista legal. De a cuerdo al punto de vista de la ética y la moral, no tendría ningún derecho, pero se sabe que la ética y la moral están separadas del derecho. El derecho son normas, lo que uno pretende o pide de acuerdo a las necesidades que se encuentren. Eso de que no se hizo cargo es un tema moral, ético, pero del punto de vista legal no le impide a él para nada pedir pensión de alimentos” , concluyó.

