Papá de Ethel Pozo asegura que Gisela Valcárcel se niega a ayudarlo: “La ley me ampara”

Este miércoles 3 de marzo, el programa Amor y Fuego emitirá la entrevista que se le realizó a Jorge Pozo, de 66 años. En el avance promocional, se puede escuchar al padre de Ethel asegurando que sí la llegó a firmar como su hija y que hasta el día de hoy recuerda a Gisela como una “niña dulce y buena”.

Esta será la primera vez que Jorge Pozo aparecerá en televisión, luego de ser rechazado por Magaly Medina, quien no desea entrevistarlo en su programa porque considera que está “chantajeando” a Gisela. Sin embargo, el hombre ya se ha comunicado antes con la prensa.

En entrevista con el diario Bono, Jorge admitió haber abandonado a Ethel y haberse mudado a Ecuador hace 16 años. No obstante, ahora que está de regreso a Perú, desea que ambas lo ayuden porque no tiene los medios económicos para tratarse su enfermedad.

EL ABOGADO DE GISELA VALCÁRCEL SE COMUNICÓ CON ÉL

Según Pozo Ramal, su pedido ha llegado a los oídos de Gisela Valcárcel, quien habría pedido que toda comunicación se dé mediante Enrique Ghersi, representante legal de la rubia conductora. Su respuesta, según el padre de Ethel, fue negativa.

“Me comunique con el abogado (Enrique) Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara” , explicó el hombre de 66 años.

Cabe resaltar que hasta el momento, ni Gisela Valcárcel ni Ethel Pozo se han pronunciado sobre las declaraciones de Jorge Pozo . Se espera que en las próximas horas las conductoras de América Televisión hagan su respectivo descargo.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Según información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el artículo 464 del Código Civil estipula que el padre o la madre de familia puede solicitar una pensión alimenticia a sus hijos. Para ello, se debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Sean mayores de 65 años.

2. Estén en estado de necesidad y con imposibilidad económica.

3. Sus hijos sean mayores de edad y estén en condición de proveer la pensión.

MAGALY MEDINA ELOGIA A GISELA VALCÁRCEL

Luego de calificar de “irresponsable” al padre de Jorge Pozo, Magaly Medina aseguró que no piensa darle un espacio en su programa de espectáculos porque considera que “Ethel Pozo ha sido una chica que se ha criado bajo la batuta de una madre soltera que trabajó duro y parejo para sacarla adelante”.

“Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo, no soy quién para enlodar eso. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias, nunca será mi amiga. Sin embargo, respeto lo que hizo por su hija. La sacó adelante, es una chica de bien, que no me guste cómo anima es otra cosa diferente, pero es una chica de bien”, indicó la periodista.

