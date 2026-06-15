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Certificado de estudios: qué requisitos deben cumplir estudiantes y exalumnos para obtener el documento del Minedu de forma virtual

El proceso para obtener el certificado de estudios incluye verificación de identidad, registro de contacto y detalles sobre el último grado concluido

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¿Cómo obtener el certificado de estudios online? (Fotocomposición: Infobae Perú/ Andina)
¿Cómo obtener el certificado de estudios online? (Fotocomposición: Infobae Perú/ Andina)

Miles de estudiantes y exalumnos requieren cada año un certificado de estudios para continuar una formación académica, acceder a un empleo o realizar trámites dentro y fuera del país. Con el objetivo de facilitar este proceso, el Ministerio de Educación (Minedu) dispone de una plataforma digital que permite gestionar la solicitud de este documento en colegios públicos y privados que aceptan la modalidad virtual.

La herramienta está dirigida tanto a ciudadanos peruanos como extranjeros que cursaron estudios en instituciones de Educación Básica Regular, Educación Básica Especial y Educación Básica Alternativa. El trámite puede realizarse de forma remota siempre que la institución educativa correspondiente tenga habilitada esta opción dentro del sistema.

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Antes de iniciar la gestión, el Minedu recomienda revisar algunas condiciones relacionadas con la fecha de los estudios realizados, la situación del colegio y la documentación que deberá presentar el solicitante para completar el procedimiento.

Quiénes pueden solicitar el certificado de estudios

Según la información difundida por el Ministerio de Educación, la solicitud virtual puede ser presentada por estudiantes o exestudiantes de 16 años a más. En el caso de menores de esa edad, el trámite corresponde a un representante legal, que puede ser el padre, la madre, tutor, apoderado o quien ejerza la patria potestad.

Para iniciar el procedimiento, el solicitante debe contar con los documentos de identidad necesarios y tener a disposición los datos del último colegio donde cursó estudios. El sistema solicita información personal que posteriormente es validada mediante los registros oficiales.

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El Manual de Usuario de la plataforma Mi Certificado señala que existen dos modalidades de ingreso: “Representante legal” y “Estudiante de 16 años o más”. Tras la validación de identidad, el sistema permite continuar con la búsqueda de la institución educativa correspondiente.

Qué colegios pueden emitir el documento de forma virtual

Plataforma para solicitar el certificado de estudios online en Minedu. (Fuente: certificado.minedu.gob.pe)
Plataforma para solicitar el certificado de estudios online en Minedu. (Fuente: certificado.minedu.gob.pe)

El Minedu indica que todos los colegios públicos y privados del país pueden habilitar la opción de solicitud virtual. Sin embargo, la disponibilidad depende de cada institución educativa.

Cuando el usuario selecciona el colegio en la plataforma, el sistema muestra si la institución acepta o no el trámite virtual. Si la respuesta es negativa, la solicitud deberá efectuarse por los canales que el colegio disponga o de manera presencial.

Además, la entidad precisa que los certificados de estudios disponibles corresponden a estudios realizados desde 1986. Para periodos anteriores, los ciudadanos deben comunicarse mediante el correo de orientación habilitado por el ministerio.

En los casos de colegios cerrados o clausurados, la responsabilidad de emitir el certificado recae en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente.

Pasos para realizar la solicitud

El procedimiento virtual comienza con la validación de la identidad del solicitante y del estudiante. Posteriormente, el usuario debe seleccionar el colegio donde culminó sus estudios y registrar información de contacto, como número telefónico, correo electrónico y motivo de la solicitud.

El sistema también muestra datos académicos relacionados con la modalidad educativa, nivel de estudios, código modular de la institución y último grado concluido.

Tras aceptar los términos y condiciones de uso, la plataforma genera un código virtual que permite efectuar el seguimiento del trámite. El Manual de Usuario advierte: “Antes de culminar con el proceso de solicitud virtual del certificado de estudios toma nota del código virtual que se generó para poder realizar el seguimiento”.

En determinados casos, el sistema permite visualizar una vista previa del certificado, siempre que exista información académica registrada desde 2013 en adelante.

Cuánto demora la entrega del certificado

De acuerdo con la información del Ministerio de Educación, los directores de las instituciones educativas son los responsables de emitir digitalmente el certificado de estudios.

La entidad señala que el plazo recomendado para la emisión y entrega del documento es de siete días calendario desde la recepción de la solicitud. Este periodo puede variar cuando existan incidencias tecnológicas previamente reportadas.

Si el colegio demora la atención del trámite, el estudiante o exestudiante puede realizar el seguimiento directamente con la institución educativa o acudir a la UGEL correspondiente para solicitar supervisión.

Costos y condiciones para acceder al documento

El Minedu precisa que la solicitud virtual del certificado es gratuita. En el caso de los colegios públicos, tanto la emisión como la entrega del documento carecen de costo para el usuario.

La situación es distinta en algunas instituciones privadas. Según la normativa citada por el ministerio, estos colegios pueden establecer cobros relacionados con la emisión o entrega del certificado siempre que dicha condición figure en su reglamento interno y haya sido comunicada previamente a los usuarios.

Asimismo, los colegios privados pueden condicionar la entrega del certificado al pago de deudas vinculadas con pensiones pendientes de determinados grados. Esta medida no aplica para instituciones públicas.

Cómo verificar que el certificado es válido

El certificado de estudios incorpora mecanismos de seguridad destinados a comprobar su autenticidad. Entre ellos figuran un código virtual de verificación y un código QR.

El Ministerio de Educación explica que el código virtual está compuesto por ocho caracteres y permite consultar el documento en la plataforma Mi Certificado. El código QR, por su parte, puede escanearse desde un dispositivo móvil para corroborar la información registrada.

La entidad también señala que el documento debe contar con la firma del director del colegio para que tenga validez oficial.

Respecto a su vigencia, el Minedu indica que el certificado de estudios no tiene fecha de vencimiento y que el último documento emitido mediante la plataforma será el que conserve validez para los distintos trámites que requiera el ciudadano.

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