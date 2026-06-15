Gabriela Herrera y Diego Chávarri fueron captados cariñosos bailando tras la final de ‘La Granja VIP’

Gabriela Herrera y Diego Chávarri volvieron a colocarse en el centro de la conversación tras el cierre de La Granja VIP. Luego del after party de la gran final, ambos fueron captados bailando muy cerca y con gestos de evidente complicidad, en imágenes que reactivaron los rumores sobre una posible relación fuera del reality.
La bailarina, que terminó en el tercer lugar del programa, apareció con el mismo vestido que usó durante la final. Chávarri, por su parte, fue visto con una camisa negra. El registro se difundió horas después de la gala que definió al ganador del formato.
Gabriela Herrera y Diego Chávarri fueron captados bailando muy cerca tras el after party de la gran final de La Granja VIP. La bailarina, que quedó en tercer lugar, ya había reconocido una “atracción” y una “conexión” con el exfutbolista, quien anunció en el programa que terminó su relación con Thalía Bentín.
El video del after party y las señales de cercanía
El clip que circula en redes muestra a Herrera y Chávarri bailando “muy pegados”, según describieron usuarios que compartieron la grabación. En las imágenes se aprecia un tono cariñoso y un nivel de confianza que no pasó desapercibido para la audiencia que siguió el reality.
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El encuentro se dio tras la celebración posterior a la gran final, cuando los participantes ya estaban fuera del encierro y, por primera vez en semanas, podían reunirse sin la presión directa de las cámaras del programa.
Más allá del video, el interés se sostiene por un contexto puntual: la conversación sobre la “conexión” entre ambos se instaló desde el tramo final del reality, pero cobró otra dimensión cuando Chávarri confirmó su soltería en vivo.
La soltería de Diego Chávarri y el anuncio en plena final
Durante la transmisión de la gran final, Diego Chávarri habló de su situación sentimental y confirmó el fin de su relación con Thalía Bentín. En el programa explicó que, tras salir y reflexionar, tomó la decisión de terminar el vínculo.
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Luego, según se informó, el exfutbolista reforzó el anuncio mediante un comunicado en el que señaló que la relación había llegado a su fin. Ese punto se convirtió en el disparador de nuevas preguntas sobre el vínculo con Herrera, debido a la cercanía que ya se había percibido en el reality.
La declaración de soltería en un escenario de alta audiencia instaló un cambio clave: lo que antes podía interpretarse como una amistad dentro del juego, pasó a leerse como una posibilidad abierta en el exterior.
“Había una atracción”: lo que dijo Gabriela Herrera tras la final
En el post show de la gran final, Gabriela Herrera reconoció que dentro del programa existió una cercanía particular. “Yo creo que se vio que había una atracción también entre los dos”, comentó ante cámaras al referirse al vínculo con Chávarri.
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La bailarina sostuvo que la convivencia dentro de la casa favoreció una dinámica de complicidad y trabajo en equipo, y describió la relación con frases que alimentaron la conversación en redes: “Con Diego hicimos una conexión muy bonita. Nos llevamos súper bien en la casa, no puedo negarlo”.
Sin confirmar un romance, Herrera dejó abierta la puerta a lo que pueda ocurrir fuera del reality. En esa línea, deslizó que la situación podría cambiar ahora que ambos están solteros, aunque evitó comprometerse con una definición.
“Tiene que hacer méritos”: la frase que reactivó la especulación
Consultada por la posibilidad de iniciar una relación, Herrera no descartó nada, pero marcó distancia con una condición que se volvió titular en redes: “Tiene que hacer méritos”. La frase funcionó como un límite y, a la vez, como una señal de que la posibilidad existe, aunque no dependa solo de la química televisiva.
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Herrera también explicó que el encierro y el formato del programa no permiten anticipar cómo evolucionará una relación en la vida real. En su respuesta insistió en que el escenario cambia fuera de cámaras, con rutinas, prioridades y contextos distintos a los del reality.
Ese matiz es el que vuelve relevante el video del after party: se trata del primer registro viral de ambos ya fuera del juego, en un contexto social y sin pruebas o estrategias de por medio.
Qué queda tras el reality: imágenes, gestos y el siguiente paso
Por ahora, ni Herrera ni Chávarri confirmaron una relación. Lo que existe es un cruce de señales: declaraciones sobre atracción y conexión, el anuncio público de la soltería de él y un video posterior en el que ambos aparecen cariñosos durante un baile.
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En el lenguaje del espectáculo, ese conjunto de elementos suele ser suficiente para sostener la conversación por días, sobre todo cuando la narrativa ya venía construida desde el encierro. La pregunta, a partir de este punto, será si el vínculo se limita a la cercanía que dejó la convivencia o si dará lugar a salidas públicas y nuevos gestos que lo confirmen.
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